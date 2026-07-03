Nagrodzą osoby, które wykonają prostą czynność. To część wyzwania

Już od dawna wiadomo, że aktywność fizyczna jest w cenie, a my coraz mniej się ruszamy. Po raz pierwszy jednak zdarzyło się, że NHS (brytyjski odpowiednik polskiego NFZ) postanowił nagradzać ludzi za ćwiczenia.

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Chcą zachęcić ludzi do... chodzenia

Jak donosi BBC, na początku przyszłego roku rozpocznie się wyzwanie "Maraton miesięcznie", w ramach którego uczestnicy będą wędrować przez około 30 minut dziennie. Ci którzy będą spacerować w zalecany sposób, pokonają miesięcznie dystans około 41 kilometrów - równy maratonowi.

Użytkownicy będą mogli rejestrować swoje spacery online za pomocą telefonu lub smartwatcha. Te, które będą brały udział w wyzwaniu dostaną rozmaite nagrody, w tym zachęty i zniżki.

Nie tylko nagrody motywują

Większość osób, poniżej 25 roku życia, uważa że to dobry pomysł i może się sprawdzić.

Zrobiłabym to. Małe spacery są łatwe do zrobienia. Nie mam karnetu na siłownię, ani nic z tych rzeczy, ale mogłabym iść na spacer. To nic nie kosztuje. Jeśli mój spacer spowoduje, że przy okazji dostanę jakiś napój lub jedzenie, to zachęci mnie do pójścia na spacer. powiedziała Lauren Andrew, w wywiadzie dla BBC.