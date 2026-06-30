Miliony osób zażywa codziennie. Naukowcy: nie widzimy korzyści

Omega-3. Całe to łykanie na nic?

Duże badanie kliniczne, trwające dwa lata, wykazało, że suplementy zawierające kwasy omega-3 z oleju rybiego nie poprawiają pamięci, ani nie spowalniają zmian mózgowych, związanych z chorobą Alzheimera. Do takich wniosków doszli naukowcy z Uniwersytetu w Południowej Kalifornii. W badaniu wzięło udział 365 osób, w wieku od 55 do 80 lat. Dodatkowo, wszyscy uczestnicy rzadko spożywali ryby.

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I tak, jest to prawda, że suplementy z olejem rybim, dostarczają skutecznie kwasy omega-3 do mózgu. Ale co z tego, skoro dwuletnie badanie nie wykazało żadnych korzyści dla pamięci, funkcji poznawczych, ani zmian z mózgu związanych z chorobą Alzheimera. Wyniki poważnie podważają tezę, że tabletki z olejem rybim mogą pomóc nam w zapobieganiu tej poważnej chorobie. Zamiast skupiać się na suplementacji, lepiej zadbać o ogólną dietę oraz styl życia.