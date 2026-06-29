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Oto data premiery głośnego polskiego serialu. Jedna rzecz wbija w fotel

Teraz to można śmiało powiedzieć. Książka, zdaniem wielu, była dość nudnawa i trudna momentami do przebrnięcia. Tymczasem, serial Pawła Maślony wydaje się przełamywać ten schemat. W opublikowanym właśnie zwiastunie jest nie tylko znana muzyka, ale także moc i życie. Tylko tym może przyciągnąć nowych widzów.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 15:11
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Oto data premiery głośnego polskiego serialu. Jedna rzecz wbija w fotel
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Lalka. Premiera 16 września 2026

Serial "Lalka" to obecnie jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji. Tak, trudno w to uwierzyć, że tak bardzo chcemy zobaczyć losy trudnej miłości Wokulskiego i Izabeli Łęckiej. I choć fabułę, większość z nas doskonale zna, to jednak czeka z wypiekami na twarzy na nowoczesne podejście do tematu. Pierwszy zwiastun zaintrygował i dał do zrozumienia, że tym razem będzie odważnie i z doborową obsadą. W rolach głównych zobaczymy Tomasza Schuchardta, Sandrę Drzymalską, Dariusza Chojnackiego oraz Jacka Braciaka.

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Sama ścieżka dźwiękowa ("Creep" od Radiohead) spowodowała, że trudno nam było nie obejrzeć trailera do końca. Nowy zwiastun znów sięga po znany numer muzyczny, który skutecznie wbija nas w fotel - tym razem po "Only you" The Platters. Ale ożywienie widzów muzyką to nie jedyna jego rola. Nie tylko podaje dokładną datę premiery, ale także daje jasny sygnał - najwyższy czas obudzić się z letargu i dać się zabrać w szaloną podróż do Warszawy XIX wieku. 

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W takiej wersji, produkcja ma ogromne szanse, przyciągnąć sporo nowych widzów, a nie tylko miłośników prozy Prusa i dzieci w wieku szkolnym, które akurat teraz przerabiają "Lalkę". Nowy zwiastun utwierdza nas w przekonaniu, że pierwsze skrzypce będzie grała Izabela Łęcka (Sandra Drzmalska). Mimo wszelkich okoliczności i zwyczajów, bohaterka na naszych oczach buduje wizerunek kobiety niezależnej i dość niedostępnej. Jej niedoścignionym wzorem jest Wąsowska ( w którą wcieliła się Magdalena Cielecka). Wokulski (grany przez Tomasza Schuchardta) to z kolei mężczyzna samotny, pragnący uznania w kręgach społecznych elity. I to silne pragnienie doprowadza go do zguby.

Serial "Lalka" składa się z 6 odcinków i zadebiutuje na Netflixie 16 września 2026 roku. 

Wentylator Midea
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Źródła zdjęć: Netflix
Źródła tekstu: Netflix