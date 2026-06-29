Oto data premiery głośnego polskiego serialu. Jedna rzecz wbija w fotel

Lalka. Premiera 16 września 2026

Serial "Lalka" to obecnie jedna z najbardziej wyczekiwanych produkcji. Tak, trudno w to uwierzyć, że tak bardzo chcemy zobaczyć losy trudnej miłości Wokulskiego i Izabeli Łęckiej. I choć fabułę, większość z nas doskonale zna, to jednak czeka z wypiekami na twarzy na nowoczesne podejście do tematu. Pierwszy zwiastun zaintrygował i dał do zrozumienia, że tym razem będzie odważnie i z doborową obsadą. W rolach głównych zobaczymy Tomasza Schuchardta, Sandrę Drzymalską, Dariusza Chojnackiego oraz Jacka Braciaka.

Dalsza część tekstu pod wideo

Sama ścieżka dźwiękowa ("Creep" od Radiohead) spowodowała, że trudno nam było nie obejrzeć trailera do końca. Nowy zwiastun znów sięga po znany numer muzyczny, który skutecznie wbija nas w fotel - tym razem po "Only you" The Platters. Ale ożywienie widzów muzyką to nie jedyna jego rola. Nie tylko podaje dokładną datę premiery, ale także daje jasny sygnał - najwyższy czas obudzić się z letargu i dać się zabrać w szaloną podróż do Warszawy XIX wieku.

W takiej wersji, produkcja ma ogromne szanse, przyciągnąć sporo nowych widzów, a nie tylko miłośników prozy Prusa i dzieci w wieku szkolnym, które akurat teraz przerabiają "Lalkę". Nowy zwiastun utwierdza nas w przekonaniu, że pierwsze skrzypce będzie grała Izabela Łęcka (Sandra Drzmalska). Mimo wszelkich okoliczności i zwyczajów, bohaterka na naszych oczach buduje wizerunek kobiety niezależnej i dość niedostępnej. Jej niedoścignionym wzorem jest Wąsowska ( w którą wcieliła się Magdalena Cielecka). Wokulski (grany przez Tomasza Schuchardta) to z kolei mężczyzna samotny, pragnący uznania w kręgach społecznych elity. I to silne pragnienie doprowadza go do zguby.