Dangbei Atom: Kompaktowy laser z kinowym zacięciem (test)

Mały, ale nie żeby w pełni mobilny

Należy na wstępie zaznaczyć, że nie jest to sprzęt z wbudowanym akumulatorem. Do działania wymaga stałego podłączenia do dołączonego zasilacza (19V / 6,32A), co przekłada się na pobór mocy rzędu 120 W. To jednak uczciwa cena za jasność i jakość, jaką oferuje.

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Zasilacz niestety nie ma złącza USB-C

Sama obudowa urządzenia jest wyjątkowo smukła, elegancka i bardzo dobrze wykonana. Projektor prezentuje się nowocześnie i bez problemu wpisze się w wystrój każdego salonu. Znajdziemy tu jednak jeden mankament konstrukcyjny. Szkło czołowe obiektywu jest zlicowane z frontem projektora i nie posiada żadnej fizycznej ochrony. Podczas transportu (np. w plecaku czy torbie) istnieje realne ryzyko zadrapania optyki. Warto na czas podróży zabezpieczyć urządzenie dodatkową warstwą materiału (np. miękkim ręcznikiem), nawet jeśli korzystamy z dedykowanego pokrowca.

Od spodu projektor wyposażono w gumowe nóżki stabilizujące go na płaskich powierzchniach oraz w standardowy gwint statywowy. Dedykowany, dwuczęściowy statyw jest bardzo ciężki i stabilny. Po przykręceniu projektora do pokrytego gumą metalowego krążka, sprzęt może swobodnie obracać się wokół własnej osi. Brakuje w nim jednak regulacji w poziomie (głowicy kulowej). Jeśli stół lub teren jest krzywy, fabryczny statyw nie pozwoli na idealnie prostopadłe ustawienie obrazu względem ekranu. Na wyjazdy terenowe zdecydowanie lepiej sprawdzi się tradycyjny statyw fotograficzny z pełną regulacją.

Opcjonalny statyw trzeba sobie skręcić, ale to chwila

Pilot zdalnego sterowania

Dołączony pilot zasilany jest dwoma bateriami AAA. Jest niewielki, smukły i bardzo dobrze przemyślany. Posiada dedykowane przyciski (skróty) do aplikacji YouTube, Netflix oraz Prime Video. Na froncie umieszczono gumowy, łatwy do wyczucia w ciemności przycisk mikrofonu (pod komendy głosowe).

Na prawej krawędzi znajdziemy bardzo praktyczne przyciski szybkiego dostępu: jeden błyskawicznie wywołuje autofocus, a drugi otwiera menu ustawień wyświetlania. Konstrukcja pilota jest bardzo solidna – przedni panel jest lity, a klapka baterii dochodzi do niego od tyłu, co minimalizuje ryzyko rozpadnięcia się pilota przy ewentualnym upadku. Jedynym minusem jest brak podświetlenia klawiszy.

Jakość obrazu i technologia lasera

Dangbei Atom generuje obraz w natywnej rozdzielczości 1080p (Full HD), wykorzystując projekcję laserową. Oferuje maksymalną jasność na poziomie 1200 ANSI Lumenów, co jest wartością robiącą ogromne wrażenie w tej klasie gabarytowej.

Tryby Standard i ECO są zaskakująco jasne i w zupełności wystarczają do codziennego użytku w pomieszczeniach, a w nocy tryb ECO jest wręcz wskazany, aby uniknąć „przepalania” bieli na mniejszych ekranach. Co najważniejsze – w tych trybach projektor jest praktycznie bezgłośny.

Tryb High Performance osiąga pełne 1200 ANSI Lumenów. Zauważalnie podbija jasność, umożliwiając komfortową projekcję poza domem, jeszcze przed całkowitym zachodem słońca. Kosztem tej wydajności jest jednak praca wentylatora, który staje się wyraźnie słyszalny i uciążliwy podczas cichych seansów. Sprawdzi się to raczej podczas głośnych imprez. Tryb Custom pozwala z kolei na płynną regulację jasności suwakiem (wentylatory zaczynają być słyszalne od pewnego poziomu).

Mimo technologii laserowej, obraz nie przypomina nasyceniem ekranów OLED (jak to miało miejsce w starszych projektorach laserowych innych marek). Fabryczny tryb "Standard" wpada w chłodne, niebieskie tony (co sztucznie podbija jasność, ale jest nieprzyjemne w filmach). Zdecydowanie warto przełączyć się na tryb "Movie" lub "Custom" z temperaturą barwową "Ciepła".

Projektor ma tendencję do „przeostrzania” sygnału na ustawieniach domyślnych, co może potęgować artefakty kompresji. Warto postawić na ręczne obniżenie ostrości w ustawieniach obrazu. Na krawędziach pikseli, szczególnie na białych czcionkach menu, można dostrzec delikatne aberracje chromatyczne (zaróżowienie). Cienie natomiast bywają delikatnie prześwietlone, przez co głębia czerni nie jest idealna.

Mimo tych technicznych niuansów, ogólny odbiór obrazu jest świetny. Projektor z powodzeniem zastępuje telewizor (np. ekran 40 cali) umożliwiając komfortowe oglądanie przez całą dobę. Sprawdza się również bez zarzutu podczas dynamicznych transmisji sportowych (np. piłki nożnej) z natywnych aplikacji.

Automatyka i korekcja geometrii

Dangbei Atom ma bardzo kompletną listę automatycznych korekt geometrii i ostrości obrazu. Już sam autocofus działa w kilku trybach – przy uruchamianiu, po wykryciu ruchu, oraz jako "Deep Focus Always On" (ciągłe, okresowe korygowanie ostrości). Jest też Auto Keystone, czyli automatyczna poprawa geometrii obrazu, dostosowująca rzut do kąta nachylenia urządzenia.

Funkcja Avoid Obstacles pozwala natomiast na inteligentne omijanie przeszkód na ścianie (np. włączników światła) i automatyczne skalowanie obrazu do czystej przestrzeni. Fit to Screen z kolei automatycznie dopasowuje obraz do ram posiadanego ekranu projekcyjnego.

No i mamy też Zoom i Image Reposition, a wiec funkcje dające możliwość cyfrowego pomniejszenia obrazu i przesuwania go swobodnie (lewo/prawo) bez ruszania samym projektorem. Ostatnie, a przy tym ważne to Smart Eye Protection. Urządzenie automatycznie wygasza wiązkę, gdy ktoś (lub coś) znajdzie się bezpośrednio przed obiektywem. Ważna funkcja bezpieczeństwa ze względu na laserowe źródło światła.

Co warto przy tym zauważyć systemy automatyczne bywają w Atomie nadgorliwe. Wystarczy przypadkowe szturchnięcie statywu, aby wbudowany żyroskop wymusił ponowną kalibrację, co czasem skutkuje nieoptymalnym wykorzystaniem przestrzeni roboczej. Dodatkowo, podczas oglądania występuje zjawisko tzw. oddychania obiektywu. W miarę jak projektor się nagrzewa, fizyczna zmiana temperatury wpływa na układ optyczny, co powoduje lekką utratę ostrości w stosunku do „zimnego” startu. Wymaga to jednorazowej, ręcznej korekty ostrości (kółkiem na ekranie), gdy sprzęt osiągnie stabilną temperaturę pracy.

Dźwięk, interfejs i łączność

System audio to jeden z najmocniejszych punktów tego sprzętu. Dźwięk jest na tyle głęboki, czysty i dobrze zestrojony, że daje wrażenie korzystania z dobrej klasy telewizora. Można na nim z przyjemnością słuchać muzyki i koncertów bez konieczności natychmiastowego podłączania zewnętrznych soundbarów.

Projektor posiada również Bluetooth Speaker Mode – możemy wygasić laser i używać urządzenia wyłącznie jako wysokiej klasy głośnika bezprzewodowego.

Ważna uwaga dotycząca dźwięku przestrzennego: Jeśli korzystasz z zewnętrznych głośników Bluetooth, należy wyłączyć w ustawieniach opcję dźwięku przestrzennego. Wiele platform (np. Amazon Prime) blokuje odtwarzanie wideo, jeśli ta funkcja jest aktywna przy połączeniu bezprzewodowym audio.

System operacyjny i pamięć

Dangbei Atom działa na certyfikowanym, oficjalnym systemie Google TV, co oznacza natywny, bezproblemowy dostęp do Netflixa, YouTube, Prime Video i tysięcy innych aplikacji wprost ze sklepu Google Play. 24 GB pamięci współdzielonej to potężna wartość jak na urządzenie dedykowane głównie streamingowi, zapewniająca mnóstwo miejsca na aplikacje VOD i odtwarzacze takie jak Kodi, VLC czy Plex.

System działa bez żadnych opóźnień, oferując doświadczenie identyczne z przystawkami klasy Google Chromecast czy Google Streamer. Do dyspozycji pełnowymiarowe HDMI, złącze USB-A (idealne na pendrive z filmami) oraz wyjście słuchawkowe minijack 3,5 mm — słowem komplet.

Urządzenie posiada też kilka preinstalowanych narzędzi od producenta, jak Live TV oraz Multimedia Player (do prostego odtwarzania wideo, zdjęć, muzyki i plików tekstowych z USB) oraz funkcję One Click Dust Removal, która na chwilę uruchamia wentylatory na maksymalnych obrotach, wydmuchując kurz z układu chłodzenia (sam układ optyczny jest w pełni szczelny).

Podsumowanie

Dangbei Atom to świetnie wyceniony projektor, uderzający w półkę urządzeń laserowych Full HD (gdzie konkurencją są m.in. modele firmy Epson). Łączy w sobie bezgłośną pracę, zaskakująco wysoką jasność, rewelacyjne wbudowane audio i stabilny system Google TV w niezwykle kompaktowej formie. Nie jest pozbawiony drobnych wad, takich jak brak osłony obiektywu czy ułomności fabrycznych profili barwowych, ale to drobnostki na tle jego ogólnej użyteczności.

Projektor Dangbei Atom polecam przede wszystkim osobom zmęczonym charakterystyką dźwiękową projektorów. Producent oczarował mnie niezwykłą kombinacją jasnego ekranu, bezgłośnej pracy i potężnego nagłośnienia. To godna odnotowania wielka rzadkość w świecie kompaktowych projektorów.