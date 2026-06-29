Aplikacje

Użytkowników ucieszy taka zmiana. Skrót, który warto znać

Instagram dwoi się i troi, aby jeszcze bardziej przypodobać się użytkownikom. Teraz testuje jeszcze wygodniejszy sposób dostrajania rekomendacji. Sprawdza praktyczną funkcję.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 11:18
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Użytkowników ucieszy taka zmiana. Skrót, który warto znać
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Instagram lubi porządek

Aplikacja testuje właśnie skrót, który ma ułatwić dostęp do narzędzia Twój Algorytm. Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że są momenty, kiedy nasz kanał na Instagramie pogrąża się w chaosie i zaczynają się na nim pojawiać rzeczy, które mało nas interesują. Wszystko dlatego, że jakiś przypadkowy Reels przykuł naszą uwagę i go obejrzeliśmy. To wystarczyło, aby aplikacja zaczęła nam wyświetlać podobne treści w kółko. Najgorzej, że nam się te treści wcale nie podobają, ale już za późno, aby cofnąć to nasze pierwsze kliknięcie. Mamy wrażenie, że toniemy w treściach, które nas wcale nie interesują.

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Instagram ma sposób na rozwiązanie tego problemu

Tu przychodzi z pomocą funkcja "Twój Algorytm", która pozwala użytkownikom dostosowywać tematy do swoich rekomendacji. Teraz Instagram chce ułatwić dostęp do tego narzędzia, wszystkim tym, którzy aktywnie korzystają z aplikacji. 

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Sterowanie algorytmem bardzo pożądane

Instagram mocno idzie w tę stronę. Niedawno przecież rozszerzył te możliwości na główny kanał, dając użytkownikom możliwość przeglądania i edytowania tematów, które ich interesują. Teraz będą mogli tworzyć "Twój Algorytm". Wszystko to pozwoli użytkownikom informować aplikację, czy chcą oglądać więcej filmów podobnych do tego, który właśnie oglądają, czy wolą o temacie zapomnieć. 

Twój Algorytm to aktywne narzędzie do zmiany tego, co pojawia się w naszym kanale. Instagramowi będzie wówczas łatwiej rekomendować powiązane tematy, które użytkownicy będą mogli wybrać i dodać do swojego kanału. 

 
 
 
 
 
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A post shared by Adam Mosseri (@mosseri)

Kawa mrożona. Ekspres DeLonghi
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Źródła zdjęć: Viktollio / Shutterstock
Źródła tekstu: Instagram, digitaltrends.com