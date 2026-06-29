Użytkowników ucieszy taka zmiana. Skrót, który warto znać

Instagram lubi porządek

Aplikacja testuje właśnie skrót, który ma ułatwić dostęp do narzędzia Twój Algorytm. Chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć, że są momenty, kiedy nasz kanał na Instagramie pogrąża się w chaosie i zaczynają się na nim pojawiać rzeczy, które mało nas interesują. Wszystko dlatego, że jakiś przypadkowy Reels przykuł naszą uwagę i go obejrzeliśmy. To wystarczyło, aby aplikacja zaczęła nam wyświetlać podobne treści w kółko. Najgorzej, że nam się te treści wcale nie podobają, ale już za późno, aby cofnąć to nasze pierwsze kliknięcie. Mamy wrażenie, że toniemy w treściach, które nas wcale nie interesują.

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Instagram ma sposób na rozwiązanie tego problemu

Tu przychodzi z pomocą funkcja "Twój Algorytm", która pozwala użytkownikom dostosowywać tematy do swoich rekomendacji. Teraz Instagram chce ułatwić dostęp do tego narzędzia, wszystkim tym, którzy aktywnie korzystają z aplikacji.

Sterowanie algorytmem bardzo pożądane

Instagram mocno idzie w tę stronę. Niedawno przecież rozszerzył te możliwości na główny kanał, dając użytkownikom możliwość przeglądania i edytowania tematów, które ich interesują. Teraz będą mogli tworzyć "Twój Algorytm". Wszystko to pozwoli użytkownikom informować aplikację, czy chcą oglądać więcej filmów podobnych do tego, który właśnie oglądają, czy wolą o temacie zapomnieć.

Twój Algorytm to aktywne narzędzie do zmiany tego, co pojawia się w naszym kanale. Instagramowi będzie wówczas łatwiej rekomendować powiązane tematy, które użytkownicy będą mogli wybrać i dodać do swojego kanału.