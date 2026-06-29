Windows 11 z zaskakującą nowością. Robi dużą różnicę
Microsoft testuje nowość w Windowsie 11. Ma ona pomóc w zadbaniu o nasze oczy.
Microsoft testuje w Windowsie 11 nową funkcję o nazwie Screen Tint. Nie jest to nic rewolucyjnego, ale może przynieść dużą zmianę dla wielu osób. Celem jest ochrona wzroku użytkowników.
Windows 11 z nowością
Screen Tint to nowość, która pojawiła się w Windows Insider preview build v29617.1000, czyli testowej wersji systemu. Działa trochę jak nocne tryby dla ekranów, ale jednak znacząco się od nich różni. Przede wszystkim tym, że nie zmienia temperatury kolorów na ekranie. Zamiast tego włącza całkowicie nowy tryb kolorów.
Microsoft twierdzi, że nowa funkcja przeznaczona jest przede wszystkim dla osób, które doświadczają zmęczenia oczy lub nadwrażliwości, spowodowanej jasnymi ekranami. O ile tryb Night Light redukuje przede wszystkim światło niebieskie, tak Screen Tint całkowicie zmienia kolory i łagodzi ogólną intensywność ekranu. Co więcej, oba tryby mogą być wykorzystywane jednocześnie.
Jeśli często zdarza wam się siedzieć przed ekranem późnym wieczorem lub nawet w nocy, gdzie kontrast ekranu względem otoczenia jest największy, to warto zadbać o swój wzrok.