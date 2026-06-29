Apple TV w lipcu zatrzęsie widzami. Nowości nie zabraknie

Już w lipcu czeka na nas lista nowości, na które warto było czekać. Najważniejsze premiery to "Lucky", "Dink", a także wyczekiwana trzecia seria "Silos". W dalszym ciągu będziemy się też cieszyć "Gwiezdnym Miasteczkiem", genialnym "Sugar" oraz jeżącym włos na głowie "Przylądkiem strachu".

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Lucky - sezon 1. Już od 15 lipca na Apple TV

O wyżej wymienionych produkcjach pisaliśmy już na łamach Telepolis, ale do tej pory nie wspominaliśmy o "Lucky". A jednak to produkcja, o której wspomnieć należy i to koniecznie. Wszyscy, którzy uwielbiają seriale o oszustach, kradzieżach i pościgach będą w siódmym niebie.

Pościg i wartka akcja

Gdy próba kradzieży milionów dolarów okazuje się niewypałem, oszustka Lucky zostaje zmuszona do ucieczki. A nie jest jej wcale łatwo. Ma na karku FBI oraz bezwzględnego szefa mafii. Nie ma jednak takich problemów, z których tytułowa Lucky, grana przez Anyę Taylor-Joy, nie wyszłaby cało.

Anya Taylor-Joy to jedna z topowych obecnie aktorek. Lista jej odznaczeń prezentuje się już teraz imponująco. To laureatka Złotego Globu, zdobywczyni nagrody SAG i nominowana do nagrody Emmy.

Jakby tych rekomendacji było mało, to warto wspomnieć, że produkcja ma wszystko to, co jest potrzebne do osiągnięcia sukcesu. Miniserial "Lucky" powstał bowiem na podstawie bestsellerowej powieści New York Timesa, autorstwa Marissy Stapley.

Twórcą jest Jonathan Tropper. A w obsadzie, obok Anyi Taylor-Joy zobaczymy także: Annette Bening, Drew Starkey oraz Wiliama Fichtnera.