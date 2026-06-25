Najgłośniejszy serial fantasy od Prime Video powróci. To nie koniec wieści

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"

Fani fantasy od Prime Video łapczywie łapią wszelkie doniesienia na temat kolejnych serii. A te do tej pory były dość skąpe. Co prawda, zapowiedziano telewizyjną adaptację "Czwartego skrzydła" w Amazon MGM Studios na 2023 rok, ale dopiero w zeszłym miesiącu Prime Video dał zielone światło dla serialu, a Michael B. Jordan, Lisa Joy, Jonathan Nolan i Athena Wickham zostali producentami wykonawczymi.

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Do tej pory na Prime Video wyemitowano dwa sezony. Premiera trzeciego odbędzie się 11 listopada 2026 roku.Czwarty sezon jest w fazie rozwoju, a zdjęcia do niego mają rozpocząć się na początku 2027. I choć serial nie każdemu się podoba (niektórzy uważają go za kpinę z twórczości Tolkiena), to większość fanów i tak bardzo na niego czeka. Nic dziwnego, to nadal najpopularniejszy serial fantasy w serwisie Prime Video.

Serial wart miliard dolarów

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" jest podobno najdroższym serialem telewizyjnym w historii. Jak możemy dowiedzieć się z tytułu, fantasy to zostało zainspirowane historią Śródziemia J. R. R. Tolkiena, przedstawioną w dodatkach do bestsellerowej powieści "Władca Pierścieni". Ale w przeciwieństwie do książki, akcja serialu Prime Video rozgrywa się tysiące lat wcześniej, skupiając się na ważnych wydarzeniach Drugiej Ery Podziemia.

Co zatem czeka na nas w trzecim sezonie?