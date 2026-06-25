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Najgłośniejszy serial fantasy od Prime Video powróci. To nie koniec wieści

Najbardziej wyczekiwana adaptacja fantasy od Prime Video nie ukaże się w wakacje. To już wiemy. Jak dotąd, najdroższy na platformie streamingowej, serial "Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" powróci jednak jeszcze w tym roku i to z hukiem Dwa lata po swojej ostatniej emisji.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 08:36
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Najgłośniejszy serial fantasy od Prime Video powróci. To nie koniec wieści
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"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy"

Fani fantasy od Prime Video łapczywie łapią wszelkie doniesienia na temat kolejnych serii. A te do tej pory były dość skąpe. Co prawda, zapowiedziano telewizyjną adaptację "Czwartego skrzydła" w Amazon MGM Studios na 2023 rok, ale dopiero w zeszłym miesiącu Prime Video dał zielone światło dla serialu, a Michael B. Jordan, Lisa Joy, Jonathan Nolan i Athena Wickham zostali producentami wykonawczymi.

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Do tej pory na Prime Video wyemitowano dwa sezony. Premiera trzeciego odbędzie się 11 listopada 2026 roku.Czwarty sezon jest w fazie rozwoju, a zdjęcia do niego mają rozpocząć się na początku 2027. I choć serial nie każdemu się podoba (niektórzy uważają go za kpinę z twórczości Tolkiena), to większość fanów i tak bardzo na niego czeka. Nic dziwnego, to nadal najpopularniejszy serial fantasy w serwisie Prime Video. 

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Serial wart miliard dolarów

"Władca Pierścieni: Pierścienie Władzy" jest podobno najdroższym serialem telewizyjnym w historii. Jak możemy dowiedzieć się z tytułu, fantasy to zostało zainspirowane historią Śródziemia J. R. R. Tolkiena, przedstawioną w dodatkach do bestsellerowej powieści "Władca Pierścieni". Ale w przeciwieństwie do książki, akcja serialu Prime Video rozgrywa się tysiące lat wcześniej, skupiając się na ważnych wydarzeniach Drugiej Ery Podziemia. 

Co zatem czeka na nas w trzecim sezonie?

Sporo napięć i walk. Nie może być inaczej, skoro po katastrofalnych wydarzeniach z sezonu drugiego, nowy sezon przenosi widzów o kilka lat później. I to do szczytowego momentu Wojny Elfów i Saurona. Widzowie będą świadkami wysiłków Mrocznego Władcy, aby wykuć Jedyny Pierścień, który pozwoli mu wygrać wojnę i zawładnąć całym Śródziemiem. 

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Źródła zdjęć: Prime Video
Źródła tekstu: Prime Video, collider.com