Steam Machine zbuduj sam. Wychodzi taniej i szybciej (poradnik)

Ceny Steam Machine wywołały falę dyskusji nad zasadnością kupna komputera Valve. Aż 4389 zł za model z 512 GB pamięci masowej i bez kontrolera to dużo, a mówimy przecież o najtańszym wariancie. Najbogatszy, czyli z kontrolerem i 2 TB miejsca na dysku, to wydatek rzędu aż 6048 zł. Wiemy, skąd wzięła się taka cena. Wiemy też, że nie można do końca winić za to producenta. Nie zmienia to faktu, że jest zwyczajnie drogo. Sprawdźmy, czy w tej cenie da się mieć coś lepszego.

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Specyfikacja Steam Machine

Komputery Steam Machine zostały zbudowane na podzespołach AMD. Mamy tutaj 6-rdzeniowy i 12-wątkowy procesor z architekturą Zen 4 o taktowaniu do 4,8 GHz i TDP na poziomie 30 W. Do tego dochodzi GPU w architekturze RDNA 3 z 28 jednostkami obliczeniowymi, TDP 110 W oraz taktowaniem 2,45 GHz. Do tego dochodzi 16 GB pamięci RAM DDR5, 8 GB pamięci graficznej GDDR6 oraz 512 GB lub 2 TB miejsca na dysku SSD NVMe.

Znalezienie odpowiedników w desktopowych podzespołach nie powinno być trudne. Nie będą one identyczne, bo nie znamy wszystkich szczegółów, jak chociażby ilości pamięci podręcznej w CPU, ale na potrzeby porównania posłużę się pewnymi uproszczeniami.

Desktop jak Steam Machine

Na początek spróbujmy zbudować komputer, który będzie możliwie zbliżony do specyfikacji Steam Machine. Zacznijmy od procesora. Najbliższy wariant to Ryzen 5 8400F. Co prawda jego taktowanie w Boost jest o 100 MHz niższe niż w komputerze Valve, ale za to ma TDP na poziomie aż 65 W, więc i tak będzie wydajniejszy. Moglibyśmy jeszcze wybrać Ryzena 5 7400F, ale tego praktycznie nie da się kupić.

Cena procesora AMD Ryzen 5 8400F – 399 zł

Drugi najważniejszy element Steam Machine to układ graficzny. RDNA 3 to już dość stara architektura, która zadebiutowała w 2022 roku. Ma 28 jednostek obliczeniowych i taktowanie do 2,45 GHz. Wśród dostępnych w sprzedaży modeli najbliższy jest Radeon RX 7600. Ma trochę więcej jednostek obliczeniowych (32) oraz wyższe taktowanie (2,65 GHz), a do tego TDP na poziomie aż 165 W, więc o 55 W więcej niż komputer Valve. To oznacza spory wzrost wydajności względem Steam Machine.

Cena karty graficznej AMD Radeon RX 7600 – 1099 zł

Teraz musimy dokupić pozostałe podzespoły – pamięć RAM, dysk SSD, płytę główną, zasilacz, chłodzenie i obudowę. Dwa pierwsze będą najbardziej problematyczne i najdroższe. Co ciekawe, w przypadku RAM-u Valve zastosowało pojedynczy moduł 16 GB, zamiast dwóch 8 GB.Prawdopodobnie jest to kwestia oszczędności, ale ma przełożenie na wydajność, bo zestawy dwukanałowe radzą sobie nieco lepiej. Nie znamy też taktowania, ale możemy podejrzewać, że to pewnie 5600 MHz lub coś podobnego. Producent raczej nie postawił na nic szybszego. Z kolei dysk to w najtańszej wersji 512 GB NVMe. Tutaj wybór jest ogromny.

Cena pamięci RAM DDR5 5600 MHz CL40 – 969 zł

Cena dysku SSD NVMe 4.0 512 GB – 499 zł

Jeśli chodzi o pozostałe podzespoły, to wiadomo, że nie szukamy modeli z górnej półki. Budżetowe, ale solidne warianty w zupełności wystarczą. W końcu mówimy jednak o tanim komputerze, więc nie ma co szaleć. Jeśli chodzi o płytę główną, to stawiam na model z układem B650M, np. ASRock. Do schłodzenia procesora w pełni wystarczy Endorfy Fera Dual. Obudowę warto byłoby wybrać jakąś mniejszą, np. KRUX Scor. Został nam jeszcze zasilacz. W zupełności wystarczy taki o mocy 500 W i jeszcze zostanie spory zapas, np. Endorfy Vero L5.

Cena płyty głównej ASRock B650M-HDV/M.2 – 429 zł

Cena chłodzenia Endorfy Fera Dual – 109 zł

Cena obudowy KRUX Scor – 99 zł

Cena zasilacza Endorfy Vero L5 – 149 zł

W taki sposób złożyliśmy komputer możliwie zbliżony do najtańszego modelu Steam Machine. Nie jest identyczny, bo to było zwyczajnie niemożliwe, ale nie jest słabszy. Wręcz przeciwnie, złożony przez nas desktop będzie wyraźnie wydajniejszy. Co prawda dochodzi jeszcze różnica między SteamOS i Windowsem, ale system Valve też można już zainstalować na komputerze stacjonarnym z podzespołami AMD, więc nie stanowi to problemu.

Ile w sumie kosztuje nasz komputer? Dokładnie 3752 zł. Patrzyliśmy na ceny w różnych sklepach, ale pod uwagę braliśmy tylko te duże i zaufane. Nie zmienia to faktu, że należałoby doliczyć jeszcze koszty dostawy. Nie zmienia to jednak faktu, że jesteśmy w stanie złożyć komputer tańszy o mniej więcej 600 zł, a lepszy niż Steam Machine.

Jeśli chodzi o zestaw za 5739 zł, to tak naprawdę wystarczy wymienić dysk 512 GB na model o pojemności 2 TB. Taki Kingston KC3000 kosztuje 1129 zł. To podnosi cenę całości do 4382 zł, więc tutaj oszczędność jest jeszcze większa.

Czy to ma sens?

Można dyskutować nad zasadnością kupowania złożonego przez nas komputera w zastępstwo dla Steam Machine. Wiadomo, że to nie będzie to samo. Może i jest wydajniejszy, ale trzeba go samemu złożyć, poszukać części, zainstalować SteamOS, co dla niektórych może być problematyczne. Nie będzie też tak mały, jak komputer Valve. Na pewno nie będą to te same wrażenia. Jeśli ktoś chce po prostu kupić gotowy komputer, który po wyjęciu z pudełka będzie działał, to rozumiem wydanie tych dodatkowych 600 zł, nawet za sprzęt o gorszej wydajności. Wygoda jest jednak ważna.

Nieco inaczej wygląda to w przypadku droższych zestawów z dyskiem o pojemności 2 TB. Tutaj oszczędność to już około 1300 zł, więc wątpliwości jest znacznie więcej. Tutaj już poważnie bym się zastanowił, czy nie lepiej złożyć własny zestaw. Ponad 1000 zł piechotą nie chodzi, a jeśli oszczędność nie jest aż tak ważna, to można te pieniądze przeznaczyć na lepszy procesor czy więcej pamięci RAM i złożyć zestaw jeszcze lepszy.

Moim zdaniem Steam Machine to komputer drogi, ale chyba nie aż tak drogi, jak niektórym się wydawało. Wszystko zależy od tego, czego dokładnie oczekujemy. Jeśli wygody i ogólnych doświadczeń z użytkowania, to można się na niego skusić. Jeśli wydajności, to lepiej samemu złożyć desktopa.