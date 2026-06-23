Sprzęt

Poznaliśmy polską cenę Steam Machine. Jest drogo

Valve w końcu ujawniło ceny komputera Steam Machine. Jest drogo, ale w dobie kryzysu na rynku pamięci nie jest to zaskoczeniem.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 06:59
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Poznaliśmy polską cenę Steam Machine. Jest drogo
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Valve oficjalnie ogłosiło ceny Steam Machine, w tym również w polskich złotych. Przy okazji dowiedzieliśmy się, kiedy rusza przedsprzedaż komputera, który dostępny będzie w czterech wariantach.

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Ceny Steam Machine

Steam Machine dostępny będzie w czterech wersjach. Najtańszy model z dyskiem o pojemności 512 GB kupimy za 4389 zł, ale nie ma w nim pada Steam Controller. Jeśli chcemy go w zestawie, to cena rośnie do 4698 zł.

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Do tego w sprzedaży będą też dwie wersje z dyskiem o pojemności 2 TB. Tańsza, bez kontrolera, to koszt 5739 zł. Natomiast wariant ze Steam Controller w zestawie to już wydatek rzędy 6048 zł. Oba te warianty dostają dodatkowo dwa panele przednie z czerwoną tkaniną oraz litym drewnem orzecha.

Już teraz wszyscy zainteresowani mogą zarejestrować się na dedykowanej stronie i wyrazić chęć zakupu komputera. Czas na to macie do 25 czerwca do godziny 19:00 czasu polskiego. Wtedy zapisy zostaną zamknięte i przeprowadzone zostanie jednorazowe losowane, które ustali kolejność rezerwacji i listy oczekujących. Tym samym nie ma gwarancji, że uda się kupić komputer. Trzeba liczyć na łut szczęścia.

Valve jednocześnie podkreśla, że cena odzwierciedla ceny podzespołów, które udało im się uzyskać przez ostatnie 6 miesięcy, chociaż były okresy, że nie dało się ich kupić za żadną cenę. Nieoficjalnie mówi się, że początkowo Steam Machine miał kosztować około 750 dolarów. Ostatecznie, przez kryzys na rynku pamięci, kończymy z cenę 1049 dolarów.

Steam Machine ma 6-rdzeniowy procesor AMD w architekturze Zen 4 z taktowaniem do 4,8 GHz i TDP 30 W. Układ graficzny do RDNA 3 z 28 jednostkami obliczeniowymi, częstotliwością do 2,45 GHz i TDP na poziomie 110 W. Do tego dochodzi 16 GB pamięci DDR5 i 8 GB pamięci graficznej GDDR6. Komputer ma Wi-FI 6E, Bluetooth 5.3 oraz 2 złącza USB-A 3.2 Gen 1, dwa USB-A 2.0, jedno USB-C 3.2 Gen 2 oraz Ethernet.

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Źródła zdjęć: Valve
Źródła tekstu: Valve