Masz konto w VeloBanku? Tego komunikatu lepiej nie przegapić

VeloBank - co nie będzie działało 28 czerwca?

VeloBank zapowiedział na swojej stronie internetowej przerwę w działaniu bankowości internetowej oraz mobilnej. Oto, które opcje będą niedostępne w niedzielę i w jakich godzinach. Okazuje się, że na klientów czeka kilka ładnych godzin niedostępności.

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8 godzin niedostępności bankowości internetowej

28 czerwca, czyli w najbliższą niedzielę, od północy do 8:00 rano, systemy bankowości internetowej i mobilnej VeloBanku nie będą działały, z powodu przerwy technicznej. Oznacza to, że niemożliwe będzie zalogowanie się do kont oraz zlecanie przelewów. Ale nie ma co panikować. Bank zapewnia, że w czasie zaplanowanych prac, będzie działało wiele innych usług. I to bez jakichkolwiek zakłóceń.

Co będzie działało w VeloBanku?

W tym czasie, klienci VeloBanku będą mogli korzystać z płatności kartą, telefonem, zegarkiem i opaską. Będzie można także korzystać z bankomatów - dokonywać wpłat oraz wypłacać gotówkę. Bez problemów powinien działać także BLIK, za pośrednictwem którego będzie można płacić w sklepach stacjonarnych i internetowych.