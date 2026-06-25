Masz konto w VeloBanku? Tego komunikatu lepiej nie przegapić
W weekend 27-28 czerwca sporo banków ogłosiło przerwy w działaniu. ING Bank Śląski poinformował o problemach w korzystaniu z bankomatów, a mBank ogłosił, że rozpoczyna prace rozwojowe już od piątku. Do grona tych instytucji dołączył właśnie VeloBank.
VeloBank - co nie będzie działało 28 czerwca?
VeloBank zapowiedział na swojej stronie internetowej przerwę w działaniu bankowości internetowej oraz mobilnej. Oto, które opcje będą niedostępne w niedzielę i w jakich godzinach. Okazuje się, że na klientów czeka kilka ładnych godzin niedostępności.
8 godzin niedostępności bankowości internetowej
28 czerwca, czyli w najbliższą niedzielę, od północy do 8:00 rano, systemy bankowości internetowej i mobilnej VeloBanku nie będą działały, z powodu przerwy technicznej. Oznacza to, że niemożliwe będzie zalogowanie się do kont oraz zlecanie przelewów. Ale nie ma co panikować. Bank zapewnia, że w czasie zaplanowanych prac, będzie działało wiele innych usług. I to bez jakichkolwiek zakłóceń.
Co będzie działało w VeloBanku?
W tym czasie, klienci VeloBanku będą mogli korzystać z płatności kartą, telefonem, zegarkiem i opaską. Będzie można także korzystać z bankomatów - dokonywać wpłat oraz wypłacać gotówkę. Bez problemów powinien działać także BLIK, za pośrednictwem którego będzie można płacić w sklepach stacjonarnych i internetowych.
Jak zawsze, bank poinformował o nadchodzących problemach z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Wszystko po to, aby jego klienci jak najlepiej przygotowali się do przerwy. Aby uniknąć niepotrzebnych niespodzianek, wszystkie ważniejsze transakcje finansowe warto zaplanować wcześniej - przed niedzielą. Jeśli zaś już wyruszamy na wakacje, warto upewnić się czy mamy dostęp do BLIK-a i karty płatniczej.