Płatności bezgotówkowe

Masz konto w VeloBanku? Tego komunikatu lepiej nie przegapić

W weekend 27-28 czerwca sporo banków ogłosiło przerwy w działaniu. ING Bank Śląski poinformował o problemach w korzystaniu z bankomatów, a mBank ogłosił, że rozpoczyna prace rozwojowe już od piątku. Do grona tych instytucji dołączył właśnie VeloBank. 

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:21
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Masz konto w VeloBanku? Tego komunikatu lepiej nie przegapić
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VeloBank - co nie będzie działało 28 czerwca?

VeloBank zapowiedział na swojej stronie internetowej przerwę w działaniu bankowości internetowej oraz mobilnej. Oto, które opcje będą niedostępne w niedzielę i w jakich godzinach. Okazuje się, że na klientów czeka kilka ładnych godzin niedostępności.

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8 godzin niedostępności bankowości internetowej

28 czerwca, czyli w najbliższą niedzielę, od północy do 8:00 rano, systemy bankowości internetowej i mobilnej VeloBanku nie będą działały, z powodu przerwy technicznej. Oznacza to, że niemożliwe będzie zalogowanie się do kont oraz zlecanie przelewów. Ale nie ma co panikować. Bank zapewnia, że w czasie zaplanowanych prac, będzie działało wiele innych usług. I to bez jakichkolwiek zakłóceń.

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Co będzie działało w VeloBanku?

W tym czasie, klienci VeloBanku będą mogli korzystać z płatności kartą, telefonem, zegarkiem i opaską. Będzie można także korzystać z bankomatów - dokonywać wpłat oraz wypłacać gotówkę. Bez problemów powinien działać także BLIK, za pośrednictwem którego będzie można płacić w sklepach stacjonarnych i internetowych. 

Jak zawsze, bank poinformował o nadchodzących problemach z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym. Wszystko po to, aby jego klienci jak najlepiej przygotowali się do przerwy. Aby uniknąć niepotrzebnych niespodzianek, wszystkie ważniejsze transakcje finansowe warto zaplanować wcześniej - przed niedzielą. Jeśli zaś już wyruszamy na wakacje, warto upewnić się czy mamy dostęp do BLIK-a i karty płatniczej. 

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Źródła zdjęć: Danuta Hyniewska / Shutterstock
Źródła tekstu: VeloBank