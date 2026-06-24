Fintech

ING Bank Śląski ostrzega. Nie wypłacisz pieniędzy z bankomatu

Zbliżający się weekend dla wielu banków oznacza prace serwisowe. Co za tym idzie, klienci mogą spotkać się z utrudnieniami w korzystaniu z niektórych usług. Tym razem, ING Bank Śląski poinformował o przerwie, która potrwa aż trzy dni. Oto, jakie problemy napotkają klienci tego banku.

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 07:09
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ING Bank Śląski ostrzega. Nie wypłacisz pieniędzy z bankomatu
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ING Bank Śląski wydał komunikat

ING na swojej stronie internetowej, zamieścił komunikat odnośnie do najbliższego weekendu. Okazuje się, że bank zaplanował prace serwisowe, które wiążą się z pewnymi niedostępnościami. Tym razem, lista utrudnień jest krótka i konkretna. W dniach od 27 do 29 czerwca 2026 klienci będą mieli problemy w korzystaniu z bankomatów i wpłatomatów.

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Całe szczęście, prace mają odbywać się głównie w godzinach nocnych, po to, aby jak najmniej przeszkadzać klientom. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że wystąpią pewne trudności z wypłatą oraz wpłatą pieniędzy w maszynach. Lepiej w tym czasie korzystać z bankomatów innych banków albo wcześniej zaopatrzyć się w zapas gotówki. 

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ING. Kiedy dokładnie wystąpi problem z bankomatami?

W nocy z 27 na 28 czerwca w godzinach od 23:00 do 04:00 oraz 29 czerwca w godzinach od 01:00 do 03:00 planowane są prace serwisowe.

ogłosił bank ING.

Bank uprzedza, że w związku z przeprowadzanymi pracami, mogą nastąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash. Jeśli chodzi o wpłaty we wrzutniach, to mogą być one realizowane w trybie off-line. 

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Źródła zdjęć: Szymon Pelc / Shutterstock
Źródła tekstu: ING Bank Śląski