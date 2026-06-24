ING Bank Śląski ostrzega. Nie wypłacisz pieniędzy z bankomatu
Zbliżający się weekend dla wielu banków oznacza prace serwisowe. Co za tym idzie, klienci mogą spotkać się z utrudnieniami w korzystaniu z niektórych usług. Tym razem, ING Bank Śląski poinformował o przerwie, która potrwa aż trzy dni. Oto, jakie problemy napotkają klienci tego banku.
ING Bank Śląski wydał komunikat
ING na swojej stronie internetowej, zamieścił komunikat odnośnie do najbliższego weekendu. Okazuje się, że bank zaplanował prace serwisowe, które wiążą się z pewnymi niedostępnościami. Tym razem, lista utrudnień jest krótka i konkretna. W dniach od 27 do 29 czerwca 2026 klienci będą mieli problemy w korzystaniu z bankomatów i wpłatomatów.
Całe szczęście, prace mają odbywać się głównie w godzinach nocnych, po to, aby jak najmniej przeszkadzać klientom. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że wystąpią pewne trudności z wypłatą oraz wpłatą pieniędzy w maszynach. Lepiej w tym czasie korzystać z bankomatów innych banków albo wcześniej zaopatrzyć się w zapas gotówki.
ING. Kiedy dokładnie wystąpi problem z bankomatami?
W nocy z 27 na 28 czerwca w godzinach od 23:00 do 04:00 oraz 29 czerwca w godzinach od 01:00 do 03:00 planowane są prace serwisowe.
Bank uprzedza, że w związku z przeprowadzanymi pracami, mogą nastąpić problemy z realizacją transakcji w urządzeniach sieci ING/Planet Cash. Jeśli chodzi o wpłaty we wrzutniach, to mogą być one realizowane w trybie off-line.