ING Bank Śląski ostrzega. Nie wypłacisz pieniędzy z bankomatu

ING Bank Śląski wydał komunikat

ING na swojej stronie internetowej, zamieścił komunikat odnośnie do najbliższego weekendu. Okazuje się, że bank zaplanował prace serwisowe, które wiążą się z pewnymi niedostępnościami. Tym razem, lista utrudnień jest krótka i konkretna. W dniach od 27 do 29 czerwca 2026 klienci będą mieli problemy w korzystaniu z bankomatów i wpłatomatów.

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Całe szczęście, prace mają odbywać się głównie w godzinach nocnych, po to, aby jak najmniej przeszkadzać klientom. Trzeba mieć jednak na uwadze fakt, że wystąpią pewne trudności z wypłatą oraz wpłatą pieniędzy w maszynach. Lepiej w tym czasie korzystać z bankomatów innych banków albo wcześniej zaopatrzyć się w zapas gotówki.

ING. Kiedy dokładnie wystąpi problem z bankomatami?

W nocy z 27 na 28 czerwca w godzinach od 23:00 do 04:00 oraz 29 czerwca w godzinach od 01:00 do 03:00 planowane są prace serwisowe. ogłosił bank ING.