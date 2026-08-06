W takiej sytuacji bank zablokuje przelew. Nic nie poradzisz

ING wprowadza nowy mechanizm bezpieczeństwa, który ma ochronić klientów przed cyberprzestępcami. Jednak w niektórych przypadkach zmiany mogą budzić sprzeciw klientów, bo bank będzie mógł czasowo zablokować przelew.

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ING zablokuje przelew

Zmiany dotyczą limitów transakcji na koncie. Użytkownicy Moje ING mogą teraz samodzielnie ustawić dowolny limit dzienny zarówno dla przelewów w aplikacji, jak i w bankowości internetowej. Nie jest już konieczny kontakt z infolinią.

Co więcej, możliwa jest też zmiana czasowa, np. do końca dnia, na dwa dni lub na tydzień. Po wyznaczonym czasie limit automatycznie wróci do wcześniejszego poziomu. Natomiast jeśli transakcja będzie przekraczała ustaloną kwotę, to klient będzie mógł podnieść limit, a następnie wrócić do edycji przelewu. Na ekranie zmiany limitu będzie też widoczna pozostała kwota do wykorzystania w danym dniu.

Natomiast ING przestrzega też, że są sytuacje, w których zablokuje przelew. Bank wprowadza 2-godzinny okres ochronny w razie istotnej zmiany dziennego limitu na wyższy.

W tym czasie bank może zastosować dodatkowe zabezpieczenia, takie jak rozszerzona autoryzacja transakcji lub w uzasadnionych przypadkach, odmówić przyjęcia przelewu do realizacji do czasu zakończenia okresu ochronnego. pisze ING.