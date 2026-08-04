Telewizja i VoD

Disney+ za darmo. Serwis może zaskoczyć

Chciałbyś obejrzeć seriale lub filmy na Disney+, ale nie chcesz płacić za kolejny streaming? Wkrótce ten problem może zniknąć.

Damian Jaroszewski (NeR1o)
DAMIAN JAROSZEWSKI (NER1O) 07:31
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Disney+ za darmo. Serwis może zaskoczyć
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Serwisy streamingowe coraz częściej postrzegają YouTube jako swojego głównego rywala. Serwis Google dostępny jest za darmo, a treści na nim nie brakuje. Jak z nim rywalizować? Disney ma na to pomysł. Może nie jest rewolucyjny, ale ma prawo zadziałać.

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Disney+ za darmo

Disney rozważa wprowadzenie darmowego planu do swojego serwisu streamingowego. W ten sposób firma chce przyciągnąć nowych klientów, którzy zastanawiali się nad wykupieniem abonamentu, ale ostatecznie się na to nie zdecydowali. Dodatkowo pozwoliłoby to zwiększyć zyski, bo w ramach darmowego pakietu wyświetlane byłyby reklamy.

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Co więcej, pozyskani w ten sposób klienci, gdy zaczęliby korzystać już z Disney+, łatwiej byłoby przekonać do późniejszego płacenia.

Disney nie jest jedyną firmą, która myśli o wprowadzeniu darmowego pakietu. Podobny plan ma mieć Paramount. To jednak mniej interesujące z perspektywy polskiego użytkownika, bo ta usługa jeszcze nie jest dostępna w naszym kraju. Natomiast w naszym kraju jest SkyShowtime, więc nie wykluczone, że tam zostanie wprowadzony darmowy pakiet z reklamami.

Plan Disneya i Paramount nie jest niczym nowym. Wiele serwisów ma podobną ofertę, chociaż nadal nie jest ona dostępna w Polsce.

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Źródła zdjęć: Bangla press / Shutterstock.com
Źródła tekstu: 9to5mac