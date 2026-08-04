Disney+ za darmo. Serwis może zaskoczyć
Chciałbyś obejrzeć seriale lub filmy na Disney+, ale nie chcesz płacić za kolejny streaming? Wkrótce ten problem może zniknąć.
Serwisy streamingowe coraz częściej postrzegają YouTube jako swojego głównego rywala. Serwis Google dostępny jest za darmo, a treści na nim nie brakuje. Jak z nim rywalizować? Disney ma na to pomysł. Może nie jest rewolucyjny, ale ma prawo zadziałać.
Disney+ za darmo
Disney rozważa wprowadzenie darmowego planu do swojego serwisu streamingowego. W ten sposób firma chce przyciągnąć nowych klientów, którzy zastanawiali się nad wykupieniem abonamentu, ale ostatecznie się na to nie zdecydowali. Dodatkowo pozwoliłoby to zwiększyć zyski, bo w ramach darmowego pakietu wyświetlane byłyby reklamy.
Co więcej, pozyskani w ten sposób klienci, gdy zaczęliby korzystać już z Disney+, łatwiej byłoby przekonać do późniejszego płacenia.
Disney nie jest jedyną firmą, która myśli o wprowadzeniu darmowego pakietu. Podobny plan ma mieć Paramount. To jednak mniej interesujące z perspektywy polskiego użytkownika, bo ta usługa jeszcze nie jest dostępna w naszym kraju. Natomiast w naszym kraju jest SkyShowtime, więc nie wykluczone, że tam zostanie wprowadzony darmowy pakiet z reklamami.
Plan Disneya i Paramount nie jest niczym nowym. Wiele serwisów ma podobną ofertę, chociaż nadal nie jest ona dostępna w Polsce.