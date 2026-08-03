Polacy mają pierwsi na świecie. Oto nowe Xiaomi Redmi 17
Xiaomi nie zdążyło jeszcze zapowiedzieć, tymczasem nowe smartfony Xiaomi Redmi 17 niespodziewanie trafiły już do oferty RTV Euro AGD. Zachodnie media nie kryją zdziwienia.
Raz jeden Polacy mają jako pierwsi
Xiaomi Redmi 17, najnowszy budżetowy smartfon chińskiego producenta, trafił do sprzedaży w Europie, zanim doczekał się oficjalnej prezentacji i to nawet na swoim rodzimym, chińskim rynku. Urządzenie zaliczyło „cichą premierę” i pojawiło się w ofercie jednego z polskich sklepów - RTV Euro AGD. A jest do czego wzdychać - pomimo niskiej ceny, dostajemy akumulatory aż 7500 mAh! A do tego mamy ładowanie 45 W.
Smartfon zadebiutował w konfiguracjach wyposażonych w 4 GB pamięci RAM, co ostatecznie potwierdza wcześniejsze przypuszczenia analityków rynkowych. W związku z dynamicznie rosnącymi cenami kości pamięci, producenci elektroniki zmuszeni są do oszczędności w najtańszym segmencie. Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach kolorystycznych – niebieskiej oraz zielonej – a także dwóch wariantach pamięci wbudowanej: 128 GB i 256 GB.
Oszczędności w RAM-ie Xiaomi zdecydowało się zrekompensować bardzo atrakcyjną ceną, która okazała się zauważalnie niższa od wcześniejszych prognoz i przecieków. Podstawowa wersja 4/128 GB została wyceniona na 899 złotych, podczas gdy za pojemniejszy model 4/256 GB trzeba obecnie zapłacić 1099 złotych.
Sercem telefonów jest 8-rdzeniowy MediaTek Helio G91-Ultra, z tyłu obudowy znajdziemy główny aparat 50 Mpix, a z przodu 8 Mpix. W urządzeniu zastosowano potężny ekran 6,9 cala o rozdzielczości 1600 x 720 pikseli i Dual SIM, a z ciekawostek jest na liście złącze JACK 3,5 mm. Telefon ma wymiary 170,12 x 78,42 x 8,8 mm i masę 232 gramów.
Specyfikacja dostępna w sklepie nie jest jeszcze kompletna i wymaga uzupełnienia o materiały producenta. Nie mamy np. informacji o łączności 5G, tej jednak prawdopodobnie po prostu zabrakło. Telefon dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, niebieskim i zielonym z roślinnym wzorem.
Ciekawe, czy to kontrolowany wyciek, czy ktoś w Euro będzie miał zaraz kłopoty?