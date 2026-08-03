Polacy mają pierwsi na świecie. Oto nowe Xiaomi Redmi 17

Raz jeden Polacy mają jako pierwsi

Xiaomi Redmi 17, najnowszy budżetowy smartfon chińskiego producenta, trafił do sprzedaży w Europie, zanim doczekał się oficjalnej prezentacji i to nawet na swoim rodzimym, chińskim rynku. Urządzenie zaliczyło „cichą premierę” i pojawiło się w ofercie jednego z polskich sklepów - RTV Euro AGD. A jest do czego wzdychać - pomimo niskiej ceny, dostajemy akumulatory aż 7500 mAh! A do tego mamy ładowanie 45 W.

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Smartfon zadebiutował w konfiguracjach wyposażonych w 4 GB pamięci RAM, co ostatecznie potwierdza wcześniejsze przypuszczenia analityków rynkowych. W związku z dynamicznie rosnącymi cenami kości pamięci, producenci elektroniki zmuszeni są do oszczędności w najtańszym segmencie. Urządzenie dostępne jest w dwóch wersjach kolorystycznych – niebieskiej oraz zielonej – a także dwóch wariantach pamięci wbudowanej: 128 GB i 256 GB.

Oszczędności w RAM-ie Xiaomi zdecydowało się zrekompensować bardzo atrakcyjną ceną, która okazała się zauważalnie niższa od wcześniejszych prognoz i przecieków. Podstawowa wersja 4/128 GB została wyceniona na 899 złotych, podczas gdy za pojemniejszy model 4/256 GB trzeba obecnie zapłacić 1099 złotych.

Sercem telefonów jest 8-rdzeniowy MediaTek Helio G91-Ultra, z tyłu obudowy znajdziemy główny aparat 50 Mpix, a z przodu 8 Mpix. W urządzeniu zastosowano potężny ekran 6,9 cala o rozdzielczości 1600 x 720 pikseli i Dual SIM, a z ciekawostek jest na liście złącze JACK 3,5 mm. Telefon ma wymiary 170,12 x 78,42 x 8,8 mm i masę 232 gramów.

Specyfikacja dostępna w sklepie nie jest jeszcze kompletna i wymaga uzupełnienia o materiały producenta. Nie mamy np. informacji o łączności 5G, tej jednak prawdopodobnie po prostu zabrakło. Telefon dostępny jest w trzech wariantach kolorystycznych: czarnym, niebieskim i zielonym z roślinnym wzorem.