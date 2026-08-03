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Ten laptop waży niecały kilogram i ma 16 GB RAMu, a kosztuje tyle co nic

Nie każdy szuka drogiego i wydajnego sprzętu do najnowszych gier czy ciężkiej pracy. Wiele osób potrzebuje po prostu taniego komputera do internetu, filmów oraz seriali. I właśnie w nich celuje ten chiński producent.

Przemysław Banasiak (Yokai)
PRZEMYSłAW BANASIAK (YOKAI) 22:10
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Ten laptop waży niecały kilogram i ma 16 GB RAMu, a kosztuje tyle co nic
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Firma CHUWI zaprezentowała odświeżoną wersję swojego miniaturowego laptopa. Model MiniBook X U300 ma wymiary 244 x 166 x 17 milimetrów i masę zaledwie 920 gramów. Dostajemy tutaj 10,5-calową matrycę IPS o rozdzielczości 1920 x 1200 px, częstotliwości odświeżania do 60 Hz, jasności do 300 nitów i 100% pokryciu palety barw sRGB.

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Mowa o dotykowym ekranie i konstrukcji 360°

Sercem urządzenia został procesor Intel U300, który oferuje 5 rdzeni (1P/4E) oraz 6 wątków z taktowaniem do 4,4 GHz. Dopełnia to 16 GB pamięci RAM typu LPDDR4X i nośnik półprzewodnikowy o pojemności 512 GB. Wbudowany akumulator LiPo to rozwiązanie 28,88 Wh.

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Wśród dostępnych złączy znalazły się dwa USB 3.2 Gen 2 typu C z funkcją przesyłania obrazu i szybkiego ładowania oraz port słuchawkowy. W przypadku łączności bezprzewodowej mowa o Wi-Fi 6 i Bluetooth 5.2. Nie zabrakło też wbudowanej kamery 2 Mpix. Fabrycznie zainstalowany jest system operacyjny Windows 11 Pro.

Ten laptop waży niecały kilogram i ma 16 GB RAMu, a kosztuje tyle co nic

CHUWI MiniBook X U300 trafił już do sprzedaży na oficjalnej stronie oraz AliExpress z sugerowaną ceną 469 euro, czyli około 2029 złotych. Jednak na start cena z kuponem wynosi 439 euro, a więc około 1895 złotych.

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telepolis
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Źródła zdjęć: CHUWI
Źródła tekstu: CHUWI, oprac. własne