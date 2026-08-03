Action z wakacyjnym hitem 3w1 za 21,90 zł. Wzroku nie oderwiesz

W upały jak znalazł i nie ma ryzyka, że podpalisz chałupę

Do Polski dotarła kolejna fala upałów i czy nam się to podoba, czy nie, życie powoli przesuwa się w stronę chłodniejszych godzin wieczornych i nocnych. W końcu nie ma nic przyjemniejszego niż posiedzieć sobie wieczorem na tarasie czy w ogrodzie i choć na chwilę złapać oddech, czy nawet poczuć chłód. No dobrze tak jakby chłód, bo zapowiadane minimum 20 stopni nocą to wciąż gorąco jak na moje standardy.

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Gdy w miniony weekend spędzałam czas gdzieś daleko od cywilizacji, każde odejście od domku wiązało się z dokładnym sprawdzaniem, czy grill jest wygaszony, a na stole nie palą się jakieś świece. W końcu wyjście na spacer z psami i tragedia gotowa. No i tutaj może kwestii grilla nie gadżet z Aciton nie rozwiązuje, ale świeczki i t-lighty doskonale zastępuje.

Mini oświetlenie dekoracyjne z Action — ma magnesy i świeci jak tylko zapragniesz

Obok tego zestawu z Action trudno przejść obojętnie. Wszystko za sprawą jego ekstremalnie niskiej ceny, aż 5 elementów w opakowaniu i wygodzie, jaką przynoszą. Te 3 urocze lampki ładowane są przez USB-C, a producent dokłada nawet trójdzielny przewód do ładowania ich w tym samym czasie.

Każda z nich jest atrakcyjną, białą sferą z przezroczystą kopułką na górze. Oferują one zarówno światło białe o regulowanej temperaturze barwowej, jak i mają diody RGB będące furtką do atrakcyjnych efektów świetlnych w dowolnym kolorze. Każda z lampek może przy tym pracować w inny sposób, jeśli nastawimy je indywidualnie pilotem, jak i też mogą być w pełni zsynchronizowane, jeśli zbierzemy je blisko siebie podczas wprowadzania ustawień. Możliwości są właściwie nieograniczone.

Dodatkowo potęguje je fakt, że lampki wyposażono w praktyczne magnesy. Mogą zaczepić się do nawet niewielkich fragmentów metalu w naszym otoczeniu, dostarczając światło górne czy boczne.