Action z wakacyjnym hitem 3w1 za 21,90 zł. Wzroku nie oderwiesz
Sieć sklepów Action wprowadziła do oferty kolejną nowość za grosze z kategorii taniej elektroniki. Za zaledwie 21,90 zł dostajemy tak naprawdę zestaw 3w1 trzech urządzeń, w dodatku zdalnie sterowany.
W upały jak znalazł i nie ma ryzyka, że podpalisz chałupę
Do Polski dotarła kolejna fala upałów i czy nam się to podoba, czy nie, życie powoli przesuwa się w stronę chłodniejszych godzin wieczornych i nocnych. W końcu nie ma nic przyjemniejszego niż posiedzieć sobie wieczorem na tarasie czy w ogrodzie i choć na chwilę złapać oddech, czy nawet poczuć chłód. No dobrze tak jakby chłód, bo zapowiadane minimum 20 stopni nocą to wciąż gorąco jak na moje standardy.
Gdy w miniony weekend spędzałam czas gdzieś daleko od cywilizacji, każde odejście od domku wiązało się z dokładnym sprawdzaniem, czy grill jest wygaszony, a na stole nie palą się jakieś świece. W końcu wyjście na spacer z psami i tragedia gotowa. No i tutaj może kwestii grilla nie gadżet z Aciton nie rozwiązuje, ale świeczki i t-lighty doskonale zastępuje.
Mini oświetlenie dekoracyjne z Action — ma magnesy i świeci jak tylko zapragniesz
Obok tego zestawu z Action trudno przejść obojętnie. Wszystko za sprawą jego ekstremalnie niskiej ceny, aż 5 elementów w opakowaniu i wygodzie, jaką przynoszą. Te 3 urocze lampki ładowane są przez USB-C, a producent dokłada nawet trójdzielny przewód do ładowania ich w tym samym czasie.
Każda z nich jest atrakcyjną, białą sferą z przezroczystą kopułką na górze. Oferują one zarówno światło białe o regulowanej temperaturze barwowej, jak i mają diody RGB będące furtką do atrakcyjnych efektów świetlnych w dowolnym kolorze. Każda z lampek może przy tym pracować w inny sposób, jeśli nastawimy je indywidualnie pilotem, jak i też mogą być w pełni zsynchronizowane, jeśli zbierzemy je blisko siebie podczas wprowadzania ustawień. Możliwości są właściwie nieograniczone.
Dodatkowo potęguje je fakt, że lampki wyposażono w praktyczne magnesy. Mogą zaczepić się do nawet niewielkich fragmentów metalu w naszym otoczeniu, dostarczając światło górne czy boczne.
Od zera do pełna oświetlenie ładuje się w 2 godziny, po czym może nam robić atmosferę przez bite 6 godzin. Przy cenie zaledwie 21,90 zł i 2 latach rękojmi sprzedawcy, warto zaryzykować.