Xbox może zrezygnować ze Steama

Nie ma co się oszukiwać. Przyszłość Xboxa prawdopodobnie wisi na włosku. Gamingowy oddział Microsoftu przestał przynosić zyski. Między innymi dlatego Asha Sharma zastąpiła Phila Spencera. Ktoś mu posprzątać ten bałagan, nawet jeśli oznacza to wiele trudnych i niepopularnych decyzji. Jedna z nich może dotyczyć Steama.

Dalsza część tekstu pod wideo

Xbox zrezygnuje ze Steama?

Wszystkie gry Xbox, które trafiają na komputery, dostępne są zarówno w sklepie Microsoftu, jak i na Steamie. Tak przynajmniej było do tej pory, bo w przyszłości może się to zmienić. Taką opinię wyraził Jez Corden z Windows Central, który zazwyczaj jest dobrze poinformowany w planach Microsoftu.

Wiem, że Microsoft ma pewne plany dotyczące tego, jak będzie prezentować się na komputerach PC. Nie wiem, jak to się ma do platformy Steam, ale plany, o których wiem – i tu wyrażam się bardzo ostrożnie – w pewnym sensie sugerują, że daje im to możliwość ewentualnego wycofania się ze Steam. Nie zdziwiłbym się więc, gdybyśmy w końcu znaleźli się w sytuacji, w której Microsoft zrezygnuje ze Steam. powiedział Corden.

Jednocześnie dodał on, że jest taka możliwość, miała się ona pojawić w rozmowach, ale nie oznacza to, że ostatecznie Microsoft się na to zdecyduje. Żadna decyzja jeszcze nie zapadła.