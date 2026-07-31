Fintech

Polska spółka podbija Europę. W I półroczu zarobiła ponad 1 mld zł

XTB szykuje sporo nowości dla klientów w Polsce. Mogą się oni spodziewać m.in. kryptowalut i opcji. Firma chce być także gotowa do szybkiego wdrożenia OKI, gdy już staną się one faktem. 

Maciej Sikorski
MACIEJ SIKORSKI 10:54
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Polska spółka podbija Europę. W I półroczu zarobiła ponad 1 mld zł
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Wywodząca się z Polski grupa pochwaliła się, że w pierwszej połowie roku miała, wedle szacunków, ponad 1 mld zysku netto. Przychody wyniosły w tym czasie ponad 2 mld zł. W analogicznym okresie 2025 roku było to odpowiednio 410 mln zł i przeszło 1,1 mld zł. 

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XTB notuje historyczne wyniki finansowe

Dobrze znana na polskim rynku firma XTB, która dostarcza narzędzia inwestycyjne, podsumowała działalność w II kwartale br. W tym czasie podmiot osiągnął ponad 492 mln zł zysku, a jego przychody zbliżyły się do 1 mld zł. To dane gorsze od tych z II kwartału 2025 roku. Jednak w połączeniu z I kwartałem, dały one najlepsze wyniki w historii spółki. 

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Klientów przybywa, wydatki na marketing mają rosnąć

Przy okazji prezentacji wyników zauważono, że dwa lata temu firma przekroczyła próg 1 mln klientów. Dzisiaj jest ich niemal trzy razy więcej. Ambicje są jednak znacznie większe – XTB chce, by jej główny produkt stał się aplikacją inwestycyjną pierwszego wyboru w Europie. Trzeba przy tym pamiętać, że spółka rozwija się także poza Starym Kontynentem i oferuje swoje rozwiązania w Azji czy Ameryce Południowej. 

W rozwoju pomagać mają szeroko zakrojone działania marketingowe. Nakłady na ten cel mogą rosnąć rok do roku o nawet 40 proc., o czym poinformował Pawel Szejko odpowiedzialny za finanse podmiotu. Ma się to przełożyć na wzrost liczby klientów o niemal jedną trzecią rok do roku. Nowych klientów firmie może dostarczyć wdrożenie w Polsce OKI, czyli Osobistych Kont Inwestycyjnych. Więcej na ich temat przeczytacie w tym tekście.

OKI i kryptowaluty są kwestią czasu na polskim rynku

XTB planuje rozszerzyć w Polsce ofertę o OKI, ale to nie koniec nowości. Kwestią czasu jest ponoć uruchomienie na naszym rynku opcji, które są już oferowane w znacznej części państw europejskich. Zarówno w tym przypadku, jak i z planami inwestycyjnymi 2.0 firma jest już gotowa na wdrożenie od strony technologicznej – o czym zapewnił podczas wideokonferencji prezes spółki – Omar Arnaout. W bieżącym półroczu w ofercie w Europie mają się pojawić także kryptowaluty. W niektórych krajach, np. w Polsce, może się to odbywać na bazie licencji cypryjskiej. Termin? Końcówka roku.

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telepolis
kryptowaluty XTB konta osobiste
Źródła zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com