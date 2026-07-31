Polska spółka podbija Europę. W I półroczu zarobiła ponad 1 mld zł

Wywodząca się z Polski grupa pochwaliła się, że w pierwszej połowie roku miała, wedle szacunków, ponad 1 mld zysku netto. Przychody wyniosły w tym czasie ponad 2 mld zł. W analogicznym okresie 2025 roku było to odpowiednio 410 mln zł i przeszło 1,1 mld zł.

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XTB notuje historyczne wyniki finansowe

Dobrze znana na polskim rynku firma XTB, która dostarcza narzędzia inwestycyjne, podsumowała działalność w II kwartale br. W tym czasie podmiot osiągnął ponad 492 mln zł zysku, a jego przychody zbliżyły się do 1 mld zł. To dane gorsze od tych z II kwartału 2025 roku. Jednak w połączeniu z I kwartałem, dały one najlepsze wyniki w historii spółki.

Klientów przybywa, wydatki na marketing mają rosnąć

Przy okazji prezentacji wyników zauważono, że dwa lata temu firma przekroczyła próg 1 mln klientów. Dzisiaj jest ich niemal trzy razy więcej. Ambicje są jednak znacznie większe – XTB chce, by jej główny produkt stał się aplikacją inwestycyjną pierwszego wyboru w Europie. Trzeba przy tym pamiętać, że spółka rozwija się także poza Starym Kontynentem i oferuje swoje rozwiązania w Azji czy Ameryce Południowej.

W rozwoju pomagać mają szeroko zakrojone działania marketingowe. Nakłady na ten cel mogą rosnąć rok do roku o nawet 40 proc., o czym poinformował Pawel Szejko odpowiedzialny za finanse podmiotu. Ma się to przełożyć na wzrost liczby klientów o niemal jedną trzecią rok do roku. Nowych klientów firmie może dostarczyć wdrożenie w Polsce OKI, czyli Osobistych Kont Inwestycyjnych. Więcej na ich temat przeczytacie w tym tekście.

OKI i kryptowaluty są kwestią czasu na polskim rynku