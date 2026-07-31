Ferrari miało upaść przez elektryka. A ten świetnie się sprzedaje

Popyt na nowy pojazd Ferrari rozkłada się ponoć dość równomiernie na świecie. Z medialnych doniesień można jednak wywnioskować, że za dobrymi wynikami sprzedaży stoją m.in. zamożni Chińczycy. Dla nich elektromobilność to już codzienność, a nie ciekawostka.

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Luce, czyli elektryczny potwór dla... rodziny?

Ferrari zaprezentowało model Luce w maju br. Auto o mocy 1 tys. KM do setki rozpędza się w 2,5 sekundy. Po niespełna 7 s od startu na liczniku jest 200 km/h. Maksymalna prędkość wynosi 310 km/h, akumulatory można naładować szybko (moc do 350 kW) Cena? Około 550 tys. euro, czyli 2,5 mln zł. Warto zaznaczyć, że to samochód czterodrzwiowy i pięcioosobowy. Za projekt odpowiadał Jony Ive, czyli legenda z Apple.

Internauci go skreślili, bogacze wyciągnęli portfele

Na jednych to wszystko robiło wrażenie, inni pisali, że ducha Ferrari w tym nie ma, że to upadek marki, że świat się kończy. Notowania firmy mocno spadły, co tylko podsyciło negatywne komentarze. W kolejnych miesiącach kurs nurkował? Wręcz przeciwnie – zanotowano solidne wzrosty. Bo dla akcjonariuszy mniej liczą się opinie internetowych komentatorów, a zdecydowanie bardziej popyt ze strony bogaczy. Ten jest ponoć wysoki.

Ferrari prezentuje dobre wyniki za II kwartał 2026 roku

Z branżowych doniesień wynika, że Ferrari zrealizowało już cele sprzedażowe na 2026 rok dla tego modelu (dostawy do klientów mają wystartować w ostatnim kwartale br.). A to przekłada się na dobre wyniki finansowe – raport za II kwartał 2026 roku pozytywnie zaskoczył analityków. Przychody wzrosły o 8 proc. do poziomu 1,93 mld euro. Zysk zwiększył się o 9 proc. do ponad 460 mln euro. To pozwoliło podnieść prognozy na cały rok.