Google Earth z genialną nowością. Wciągnie cię na godziny

Nano Banana 2 odmieni świat tak jak chcesz

Nowa funkcja w Google Earth pozwala przekształcić dowolny skrawek naszej planety w cyfrowe płótno, dając użytkownikom możliwość błyskawicznego przerabiania istniejących krajobrazów za pomocą krótkich komend tekstowych. Wystarczy przybliżyć wybrany punkt na globusie, kliknąć przycisk tworzenia obrazu i opisać swoją wizję, a sztuczna inteligencja wtopi nową warstwę w rzeczywiste zdjęcia satelitarne, lotnicze oraz trójwymiarowe modele terenu.

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Jak podkreśla Google, nie chodzi tylko o zabawę. Nano Banana 2 w Google Earth otwiera zupełnie nowe możliwości w edukacji czy architekturze. Nauczyciele historii mogą w kilka sekund przenieść swoich uczniów do starożytnego świata, zmieniając współczesne ruiny Pompejów w tętniące życiem, pełne kolorów rzymskie ulice z 78 roku n.e.

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Architekci i deweloperzy zyskali wygodne narzędzie do prezentacji swoich wizji biznesowych, a pusta, betonowa przestrzeń w centrum miasta może w mgnieniu oka zamienić się w trójwymiarowy budynek. Narzędzie ułatwia także planowanie prywatnych inwestycji, pozwalając na realistyczne wkomponowanie budowanego domu w otaczający go krajobraz przed wbiciem pierwszej łopaty.

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Integracja z modelem Gemini umożliwia też tworzenie czytelnych infografik wprost na mapie. Funkcja generowania obrazów Nano Banana 2 została już udostępniona globalnie dla wszystkich użytkowników korzystających z Google Earth w przeglądarce internetowej.