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Google Earth z genialną nowością. Wciągnie cię na godziny

Google Earth ma swoich wiernych fanów, którzy potrafią godzinami wirtualnie podróżować po najdalszych zakątkach świata, odkrywając nieznane miejsca. Od teraz użytkownicy będą mieli jeszcze jeden pretekst do zabawy, tworząc nowe krajobrazy z pomocą generatora obrazów Nano Banana 2.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 17:09
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Google Earth z genialną nowością. Wciągnie cię na godziny
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Nano Banana 2 odmieni świat tak jak chcesz

Nowa funkcja w Google Earth pozwala przekształcić dowolny skrawek naszej planety w cyfrowe płótno, dając użytkownikom możliwość błyskawicznego przerabiania istniejących krajobrazów za pomocą krótkich komend tekstowych. Wystarczy przybliżyć wybrany punkt na globusie, kliknąć przycisk tworzenia obrazu i opisać swoją wizję, a sztuczna inteligencja wtopi nową warstwę w rzeczywiste zdjęcia satelitarne, lotnicze oraz trójwymiarowe modele terenu.

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Jak podkreśla Google, nie chodzi tylko o zabawę. Nano Banana 2 w Google Earth otwiera zupełnie nowe możliwości w edukacji czy architekturze. Nauczyciele historii mogą w kilka sekund przenieść swoich uczniów do starożytnego świata, zmieniając współczesne ruiny Pompejów w tętniące życiem, pełne kolorów rzymskie ulice z 78 roku n.e. 

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Architekci i deweloperzy zyskali wygodne narzędzie do prezentacji swoich wizji biznesowych, a pusta, betonowa przestrzeń w centrum miasta może w mgnieniu oka zamienić się w trójwymiarowy budynek. Narzędzie ułatwia także planowanie prywatnych inwestycji, pozwalając na realistyczne wkomponowanie budowanego domu w otaczający go krajobraz przed wbiciem pierwszej łopaty.

Integracja z modelem Gemini umożliwia też tworzenie czytelnych infografik wprost na mapie. Funkcja generowania obrazów Nano Banana 2 została już udostępniona globalnie dla wszystkich użytkowników korzystających z Google Earth w przeglądarce internetowej.

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telepolis
Google Google Earth Gemini Nano Banana Nano Banana 2
Źródła zdjęć: Google
Źródła tekstu: Google