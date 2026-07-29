Allegro z mocnym komunikatem. Chodzi o transfer z Blika

Zaledwie wczoraj okazało się, że Dariusz Mazurkiewicz złożył rezygnację z funkcji szefa Polskiego Standardu Płatności, czyli operatora systemu Blik. Menedżer zajmował to stanowisko przez dziewięć lat.

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Koniec szefowania Blikowi, czas na Allegro

To jeden z ciekawszych transferów w polskim biznesie na przestrzeni ostatnich lat. Dariusz Mazurkiewicz, który przez ponad dekadę budował Blika i w znacznym stopniu odpowiada za sukces tego narzędzia, będzie kontynuował karierę w Allegro. Mężczyzna obejmie funkcję szefa usług finansowych grupy (Financial Services).

Platforma e-commerce mocniej wejdzie w fintech

W komunikacie mowa jest nie tylko o rozwiązanych już istniejących, ale też o rozwoju, poszerzeniu portfolio Allegro w dziedzinie fintech. A trzeba zaznaczyć, że to jeden z najszybciej rosnących segmentów podmiotu. Firma zadeklarowała, że zamierza zacieśniać współpracę z bankami oraz fintechami w Polsce i regionie. W tym miejscu warto zaznaczyć, że dzisiaj grupa rozwija się w kilku krajach, oprócz Polski są to Czechy, Słowacja i Węgry.

Allegro poprawia wyniki. Nie tylko w Polsce