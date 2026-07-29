Fintech

Allegro z mocnym komunikatem. Chodzi o transfer z Blika

Dariusz Mazurkiewicz pokieruje działem usług finansowych Allegro. Korporacja z rynku e-commerce zapowiada przyspieszenie ekspansji w sektorze fintech. 

Maciej Sikorski
MACIEJ SIKORSKI 13:25
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Allegro z mocnym komunikatem. Chodzi o transfer z Blika
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Zaledwie wczoraj okazało się, że Dariusz Mazurkiewicz złożył rezygnację z funkcji szefa Polskiego Standardu Płatności, czyli operatora systemu Blik. Menedżer zajmował to stanowisko przez dziewięć lat.

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Koniec szefowania Blikowi, czas na Allegro

To jeden z ciekawszych transferów w polskim biznesie na przestrzeni ostatnich lat. Dariusz Mazurkiewicz, który przez ponad dekadę budował Blika i w znacznym stopniu odpowiada za sukces tego narzędzia, będzie kontynuował karierę w Allegro. Mężczyzna obejmie funkcję szefa usług finansowych grupy (Financial Services).

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Platforma e-commerce mocniej wejdzie w fintech 

W komunikacie mowa jest nie tylko o rozwiązanych już istniejących, ale też o rozwoju, poszerzeniu portfolio Allegro w dziedzinie fintech. A trzeba zaznaczyć, że to jeden z najszybciej rosnących segmentów podmiotu. Firma zadeklarowała, że zamierza zacieśniać współpracę z bankami oraz fintechami w Polsce i regionie. W tym miejscu warto zaznaczyć, że dzisiaj grupa rozwija się w kilku krajach, oprócz Polski są to Czechy, Słowacja i Węgry.

Allegro poprawia wyniki. Nie tylko w Polsce

Grupa Allegro informowała w połowie lipca, że w II kwartale br. osiągnęła przychody na poziomie 3,34 mld zł. Oznaczało to wzrost o ponad 16 proc. względem analogicznego okresu 2025 roku. Spółka chwaliła się wówczas rekordami, które ma bić biznes międzynarodowy oraz rosnącą rentownością nad Wisłą. To wstępne dane, na pełny raport trzeba poczekać do 17 września. 

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Dariusz Mazurkiewicz PSP Allegro usługi
Źródła zdjęć: Grand Warszawski / Shutterstock.com