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Gigantyczna zmiana w Bliku. To informacja sprzed chwili

Polski Standard Płatności, operator systemu Blik, poinformował o wielkiej zmianie – Dariusz Mazurkiewicz zrezygnował z funkcji prezesa. Stanowisko to zajmował przez dziewięć lat.

Maciej Sikorski
MACIEJ SIKORSKI 13:31
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Gigantyczna zmiana w Bliku. To informacja sprzed chwili
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Na razie nie ma jasności, kto zostanie nowym prezesem spółki. Poinformowano jedynie, że w tej sprawie pojawi się osobny komunikat.

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Operator Blika bez prezesa. Kto zastąpi Mazurkiewicza?

Operator Blika ogłosił, że Dariusz Mazurkiewicz złożył radzie nadzorczej PSP rezygnację. To dość zaskakująca decyzja – menedżer pełnił tę funkcję od 2017 roku, a z samą firmą związany jest od 11 lat. Można zatem śmiało powiedzieć, że to osoba, która na wylot zna Blika i uczestniczyła w jego rozwoju od bardzo wczesnego momentu, do etapu, gdy stał się on bardzo popularnym narzędziem płatniczym w Polsce.

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Co dalej z Mazurkiewiczem? To na razie nie zostało ujawnione, w komunikacie mowa jest jedynie o rozpoczęciu "nowego etapu zawodowego". Zapewne za jakiś czas dowiemy się, kto zostanie kolejnym pracodawcą menedżera. Szymon Midera, przewodniczący rady nadzorczej PSP, podziękował szefowi Blika za jego pracę i życzył powodzenia na kolejnym etapie kariery. Standardowa formułka, z której również niewiele można się dowiedzieć.

Blik stał się w Polsce bardzo popularnym narzędziem do płatności 

Aby uzmysłowić, jak ważnym rozwiązaniem Blik stał się w Polsce, warto przywołać kilka liczb. Tylko w I kwartale br. zrealizowano z jego pomocą 756 mln transakcji (średnio w ciągu godziny było ich niemal 350 tys.). Ich wartość wyniosła ponad 117 mld zł. Ponad połowa tych transakcji realizowana jest w ramach płatności online (kiedyś ten odsetek był znacznie wyższy). W ramach przelewów na telefon w omawianym okresie zrealizowano łącznie niemal 186 mln transakcji. Wartość przekazanych w ten sposób pieniędzy wzrosła do blisko 32 mld zł.

Udziałowcami PSP są PKO BP, mBank, Erste, Alior, Millennium, ING oraz Mastercard. Więcej na temat Blika dowiecie się z tego tekstu. Warto też przypomnieć, że od 1 września operator systemu będzie blokował część przelewów, o czym możecie przeczytać tutaj.

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telepolis
BLIK Dariusz Mazurkiewicz Polski Standard Płatności PSP
Źródła zdjęć: Polski Standard Płatności