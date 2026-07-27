Xbox padł i nie może wstać. Granie w wiele tytułów nie jest możliwe
Po awarii PSN z ubiegłego tygodnia nadszedł czas na podobną w przypadku Xbox Live. Microsoft już od wielu godzin bada sprawę, jednak bez rezultatu.
Według informacji na stronie pomocy Xbox awarii miały ulec następujące elementy:
- Konto i profil
- Sklep Store i subskrypcje
- Gry i granie
- Aplikacje i urządzenia przenośne
To by się pokrywało ze zgłoszeniami w serwisie Downdetector, które wskazują na to, że to właśnie uruchamianie gier, logowanie i połączenie z serwerem są największymi problemami. Co ciekawe, mimo że zgłoszenia pojawiają się globalnie, to wiele osób nie zauważa u siebie występowania problemów. Możliwe więc, że te dotyczą tylko części użytkowników.
Globalna awaria Xbox Live
Zdaniem pomocy technicznej Xbox Live problemy rozpoczęły się po godzinie 5 rano. Jednak fala zgłoszeń pojawiła się dopiero po 15:00. Obecnie nie jest znana przyczyna problemów. Wiemy jedynie, że Microsoft jest ich świadomy i próbuje je rozwiązać.