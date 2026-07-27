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Xbox padł i nie może wstać. Granie w wiele tytułów nie jest możliwe

Po awarii PSN z ubiegłego tygodnia nadszedł czas na podobną w przypadku Xbox Live. Microsoft już od wielu godzin bada sprawę, jednak bez rezultatu. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 18:52
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Xbox padł i nie może wstać. Granie w wiele tytułów nie jest możliwe
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Według informacji na stronie pomocy Xbox awarii miały ulec następujące elementy:

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  •  Konto i profil
  • Sklep Store i subskrypcje
  • Gry i granie
  • Aplikacje i urządzenia przenośne

To by się pokrywało ze zgłoszeniami w serwisie Downdetector, które wskazują na to, że to właśnie uruchamianie gier, logowanie i połączenie z serwerem są największymi problemami. Co ciekawe, mimo że zgłoszenia pojawiają się globalnie, to wiele osób nie zauważa u siebie występowania problemów. Możliwe więc, że te dotyczą tylko części użytkowników.

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Zdaniem pomocy technicznej Xbox Live problemy rozpoczęły się po godzinie 5 rano. Jednak fala zgłoszeń pojawiła się dopiero po 15:00. Obecnie nie jest znana przyczyna problemów. Wiemy jedynie, że Microsoft jest ich świadomy i próbuje je rozwiązać. 

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Źródła zdjęć: Sotiomake / Shutterstock.com, Downdetector
Źródła tekstu: Własne, xbox.com, Downdetecotr