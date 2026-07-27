Xbox padł i nie może wstać. Granie w wiele tytułów nie jest możliwe

To by się pokrywało ze zgłoszeniami w serwisie Downdetector, które wskazują na to, że to właśnie uruchamianie gier, logowanie i połączenie z serwerem są największymi problemami. Co ciekawe, mimo że zgłoszenia pojawiają się globalnie, to wiele osób nie zauważa u siebie występowania problemów. Możliwe więc, że te dotyczą tylko części użytkowników.