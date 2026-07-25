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ChatGPT leży i kwiczy. Mamy globalną awarię
Kilkanaście minut po godzinie 10 rano rozpoczęła się awaria ChatGPT. Wszystko wskazuje na to, że ma ona zasięg globalny.
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Mimo soboty, czyli dnia, w którym większość osób nie pracuje zobaczyłem prawdziwą eksplozję zgłoszeń w serwisie Downdetector dotyczących ChatGPT. Postanowiłem więc sam to sprawdzić i faktycznie: popularny model językowy nie działa. I dotyczy to zarówno aplikacji, jak i wersji webowej.
Awaria ChatGPT
Obecnie nie wiadomo, co jest jej przyczyną. Jednak zgłoszenia są nie tylko na polskiej, ale i amerykańskiej wersji serwisu, co wskazuje na problemy globalne. Mimo to nie jest jasne, czy dotyczą one wszystkich użytkowników.
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Aktualizacja:
ChatGPT znów działa. Nie jest znana przyczyna problemów.