Wiadomości

ChatGPT leży i kwiczy. Mamy globalną awarię

Kilkanaście minut po godzinie 10 rano rozpoczęła się awaria ChatGPT. Wszystko wskazuje na to, że ma ona zasięg globalny.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:54
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
ChatGPT leży i kwiczy. Mamy globalną awarię
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Mimo soboty, czyli dnia, w którym większość osób nie pracuje zobaczyłem prawdziwą eksplozję zgłoszeń w serwisie Downdetector dotyczących ChatGPT. Postanowiłem więc sam to sprawdzić i faktycznie: popularny model językowy nie działa. I dotyczy to zarówno aplikacji, jak i wersji webowej.

Dalsza część tekstu pod wideo

Awaria ChatGPT

ChatGPT leży i kwiczy. Mamy globalną awarię

Obecnie nie wiadomo, co jest jej przyczyną. Jednak zgłoszenia są nie tylko na polskiej, ale i amerykańskiej wersji serwisu, co wskazuje na problemy globalne. Mimo to nie jest jasne, czy dotyczą one wszystkich użytkowników.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Nakładka na obiektyw SBS D3O do Apple iPhone 17 Pro
Nakładka na obiektyw SBS D3O do Apple iPhone 17 Pro
-30 zł
79.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 49.99 zł
Szkło prywatyzujące HOFI Anti Spy Glass Pro+ do Samsung Galaxy S24 Ultra Privacy
Szkło prywatyzujące HOFI Anti Spy Glass Pro+ do Samsung Galaxy S24 Ultra Privacy
0 zł
39.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 39.99 zł
Ładowarka sieciowa PROOVE Silicone Power 2 GaN 30W Biały ładowarka do telefonu USB, USB-C
Ładowarka sieciowa PROOVE Silicone Power 2 GaN 30W Biały ładowarka do telefonu USB, USB-C
0 zł
59.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 59.99 zł
Advertisement

Aktualizacja:

ChatGPT znów działa. Nie jest znana przyczyna problemów.  

 

MacBook Neo Bo czemu nie?
Image
telepolis
awaria OpenAI ChatGPT ChatGPT awaria
Źródła zdjęć: arda savasciogullari / Shutterstock.com, Downdetecotr
Źródła tekstu: Downdetector, Własne