ChatGPT leży i kwiczy. Mamy globalną awarię

Mimo soboty, czyli dnia, w którym większość osób nie pracuje zobaczyłem prawdziwą eksplozję zgłoszeń w serwisie Downdetector dotyczących ChatGPT. Postanowiłem więc sam to sprawdzić i faktycznie: popularny model językowy nie działa. I dotyczy to zarówno aplikacji, jak i wersji webowej.

Awaria ChatGPT

Obecnie nie wiadomo, co jest jej przyczyną. Jednak zgłoszenia są nie tylko na polskiej, ale i amerykańskiej wersji serwisu, co wskazuje na problemy globalne. Mimo to nie jest jasne, czy dotyczą one wszystkich użytkowników.