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Varta złożyła wniosek o upadłość. Za wszystkim stoi Apple

Varta AG, czyli jeden z najpopularniejszych producentów baterii złożył właśnie wniosek o upadłość z zarządem własnym. Oznacza to, że firma podejmuje ostatnią próbę restrukturyzacji, jednak tą ma nadzorować sąd. Pewne jest to, że nie wszystkie produkty firmy to przetrwają.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 11:27
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Varta złożyła wniosek o upadłość. Za wszystkim stoi Apple
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No dobrze, ale gdzie wina Apple? Otóż Varta produkuje szeroki przekrój baterii, ogniw i akumulatorów. Mamy tu więc dział jednorazowych ogniw konsumenckich, który obejmuje między innymi popularne paluszki oraz produkcję ogniw do magazynów energii i niewielkich baterii do urządzeń noszonych. I chociaż ten ostatni segment generował największe przychody, to teraz generuje straty. A to dlatego, że głównym odbiorcą tych baterii było Apple, które stosowało je w swoich słuchawkach AirPods. Jednak amerykański gigant znalazł innych dostawców, przez co Varta straciła główne źródło dochodu.

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Varta chce upaść, ale część baterii przetrwa

Mogłoby się wydawać, że przecież ogniwa AA, czy AAA firmy są niezwykle popularne i powinny przynosić dochód. I jest to jak najbardziej prawda. Jednak dział ten nie jest w stanie utrzymać całej reszty, a obecni właściciele Varty najwyraźniej nie chcą pompować w nie swoich pieniędzy. Stąd właśnie pomysł na upadłość z zarządem własnym. Poetycko mówiąc, ma to na celu oddzielenie ziarna od plew, a mniej poetycko za to bardziej brutalnie: pozbycie się działów, które przynoszą straty, zwalniając przy tym pracowników, którzy jeszcze nie tak dawno odpowiadali ze generowanie wysokich zysków.

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Tym samym popularne baterie Varta nie znikną z rynku, podobnie jak akumulatorki. Urządzenia konsumenckie, jak ładowarki do akumulatorków również powinny pozostać na rynku. Zagrożone zamknięciem lub sprzedażą są jednak działy odpowiedzialne za produkcję akumulatorów litowych do magazynów energii i małych ogniw do zasilania słuchawek, aparatów słuchowych czy urządzeń medycznych. Jeśli chodzi o akumulatory samochodowe, to dział ten został sprzedany innej firmie jeszcze w 2002 roku i nie ma nic wspólnego z Varta AG, ani jej problemami. 

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telepolis
#Apple baterie Varta Varta upadłość
Źródła zdjęć: Varta
Źródła tekstu: businessinsider, reuters