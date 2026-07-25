Varta złożyła wniosek o upadłość. Za wszystkim stoi Apple

No dobrze, ale gdzie wina Apple? Otóż Varta produkuje szeroki przekrój baterii, ogniw i akumulatorów. Mamy tu więc dział jednorazowych ogniw konsumenckich, który obejmuje między innymi popularne paluszki oraz produkcję ogniw do magazynów energii i niewielkich baterii do urządzeń noszonych. I chociaż ten ostatni segment generował największe przychody, to teraz generuje straty. A to dlatego, że głównym odbiorcą tych baterii było Apple, które stosowało je w swoich słuchawkach AirPods. Jednak amerykański gigant znalazł innych dostawców, przez co Varta straciła główne źródło dochodu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Varta chce upaść, ale część baterii przetrwa

Mogłoby się wydawać, że przecież ogniwa AA, czy AAA firmy są niezwykle popularne i powinny przynosić dochód. I jest to jak najbardziej prawda. Jednak dział ten nie jest w stanie utrzymać całej reszty, a obecni właściciele Varty najwyraźniej nie chcą pompować w nie swoich pieniędzy. Stąd właśnie pomysł na upadłość z zarządem własnym. Poetycko mówiąc, ma to na celu oddzielenie ziarna od plew, a mniej poetycko za to bardziej brutalnie: pozbycie się działów, które przynoszą straty, zwalniając przy tym pracowników, którzy jeszcze nie tak dawno odpowiadali ze generowanie wysokich zysków.