Miliardy na wymianę chińskiego sprzętu. Operatorzy i analitycy spierają się o koszty

Raport, zlecony przez siedem europejskich grup operatorów, w tym Deutsche Telekom, Vodafone i Orange, został sporządzony przez GSMA Intelligence, jednostkę badawczą organizacji GSMA.

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Dotąd unijne szacunki zakładały wydatki na poziomie od 10 do 13 mld euro, a dokładniej od 3,4 do 4,3 mld euro rocznie w trzyletnim okresie przejściowym.

Skąd jednak aż takie różnice w wyliczeniach? Podczas gdy Komisja Europejska ograniczyła swoje analizy wyłącznie do sieci komórkowych, badanie GSMA Intelligence uwzględniło także stacjonarne sieci szerokopasmowe oraz infrastrukturę transmisyjną.

W wyliczeniach GSMA na sieci mobilne przypada kwota od 16 do 22 mld euro, co odzwierciedla przede wszystkim koszty wymiany komponentów stacji bazowych. Z kolei wymiana infrastruktury w sieciach transmisyjnych pochłonie od 9 do 12 mld euro, natomiast modernizacja stacjonarnego sprzętu szerokopasmowego, w tym urządzeń dostępowych sieci światłowodowych, generuje dodatkowe 5 mld euro kosztów.

Raport stwierdza, że ograniczona konkurencja spowoduje wzrost cen sprzętu sieciowego. W związku z tym koszty budowy sieci komórkowych mogą wzrosnąć o 24% (lub nawet do 42%, jeśli całą sprzedaż zapewni największy dostawca), koszt stacjonarnego internetu szerokopasmowego może wzrosnąć o 19%, a koszty sieci transportowych o 10%.

Opracowanie GSMA Intelligence powstało w związku z kolejną nowelizacją Aktu o Cyberbezpieczeństwie, która ma nakazać usunięcie urządzeń od dostawców uznanych za dostawców wysokiego ryzyka w ciągu 3 lat od wejścia przepisów w życie. Autorzy raportu podkreślają, że wprowadzenie takiego nakazu stanowiłoby jedną z najbardziej znaczących interwencji strukturalnych w europejskim sektorze telekomunikacyjnym od wielu dekad.

Strand Consult – raport jest błędny, koszta niższe

Rzetelność raportu GSMA Intelligence podważa firma analityczna Strand Consult. Jej zdaniem raport stanowi próbę obrony błędnych decyzji biznesowych podjętych przez wąską grupę operatorów, którzy po 2019 r. świadomie kontynuowali inwestycje w sprzęt dostawców wysokiego ryzyka, ignorując unijne zalecenia. Firma zarzuca też GSMA, że raport bazuje na stronniczych źródłach, w tym opracowaniach KPMG China i Chińskiej Izby Handlowej przy UE, która reprezentuje interesy chińskich podmiotów komercyjnych.

Strand Consult zwraca uwagę, że szacunki GSMA, mówiące o kosztach rzędu 30-40 mld euro, są mocno zawyżone i opierają się na nierealistycznym scenariuszu nagłej wymiany sprzętu, podczas gdy w rzeczywistości proces ten odbywa się etapami przy okazji naturalnej modernizacji sieci.

Analitycy ze Strand Consult podkreślają, że do 2026 r. około 70 sieci 5G w UE korzysta już wyłącznie z produktów zaufanych dostawców (Ericsson, Nokia, Samsung), a 95% sieci rdzeniowych w UE zostało całkowicie uwolnionych od urządzeń dostawców wysokiego ryzyka.

Problem wymiany infrastruktury w ponad 55% dotyczy zaledwie trzech krajów: Niemiec, Włoch oraz Hiszpanii, a wśród poszczególnych firm najbardziej obciążone są Deutsche Telekom oraz Vodafone. Rzeczywisty koszt wymiany sprzętu Huawei w niemieckich stacjach bazowych szacuje się na około 2,5 mld euro.