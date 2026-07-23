Wiadomości

Play z nowością dla klientów. Na początek za darmo

Play wprowadził usługę „Ochrona Ekranu”. Jest to nowe ubezpieczenie, które zabezpieczy nie tylko smartfony, ale też telewizory i laptopy.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 12:28
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
2
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Play z nowością dla klientów. Na początek za darmo
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Nowa usługa w Play ma zapewniać kompleksowe wsparcie w przypadku najczęstszych uszkodzeń urządzeń elektronicznych. Ubezpieczenie przygotowane we współpracy z SPB Polska oraz Axeria kosztuje 20 zł miesięcznie, a pierwszy miesiąc klienci otrzymują bezpłatnie.

Dalsza część tekstu pod wideo

To nie jest zwykle ubezpieczenie

Play podkreśla, że w odróżnieniu od standardowych rozwiązań rynkowych jego „Ochrona Ekranu” obejmuje szeroki wybór urządzeń – od smartfonów i smartwatchy, poprzez tablety, aż po laptopy, telewizory czy projektory, a usługa powstała z myślą o realnych potrzebach użytkowników.

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Etui SAMSUNG Flap Eco-Leather Case do Galaxy Z Flip 6 / Flip 7 FE Szary VF741PJEGWW
Etui SAMSUNG Flap Eco-Leather Case do Galaxy Z Flip 6 / Flip 7 FE Szary VF741PJEGWW
0 zł
257.01 zł - najniższa cena
Kup teraz 257.01 zł
Zestaw adapterów 4SMARTS USB Typ C OTG (4 szt.)
Zestaw adapterów 4SMARTS USB Typ C OTG (4 szt.)
0 zł
39.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 39.99 zł
Bezel SPIGEN Tune Pro Pilot do Samsung Galaxy Watch 8 (44 mm) Srebrny
Bezel SPIGEN Tune Pro Pilot do Samsung Galaxy Watch 8 (44 mm) Srebrny
0 zł
149.99 zł - najniższa cena
Kup teraz 149.99 zł
Advertisement

Polisa zabezpiecza urządzenia na różne sposoby. Jeśli w wyniku upadku ucierpi wyświetlacz, ubezpieczenie pokryje również naprawę innych elementów (np. obudowy, przycisków czy aparatów), które zostały uszkodzone w tym samym czasie.

Operator zapewnia też ochronę przy zalaniu i przepięciu – w tych przypadkach ubezpieczenie obejmuje wszystkie uszkodzone podzespoły, pod warunkiem że uszkodzeniu uległ także ekran

Play \oferuje także wygodny serwis door-to-door – uszkodzony sprzęt jest odbierany od klienta w ciągu 24 godzin od zgłoszenia i zwracany bezpośrednio pod wskazany adres po naprawie

Naprawa smartfonów w autoryzowanych serwisach trwa do 5 dni roboczych, a większego sprzętu (laptopy, TV, projektory) do 10 dni roboczych. Na czas przedłużającej się naprawy klient może otrzymać urządzenie zastępcze, a w przypadku szkody całkowitej ubezpieczony ma wybór między odbiorem nowego urządzenia a wypłatą gotówki.

Usługa dostępna jest w cenie 20 zł miesięcznie. Aby umożliwić klientom na bezkosztowe przetestowanie nowego rozwiązania, Play oferuje pierwszy miesiąc ochrony za 0 zł.

Więcej szczegółów oraz pełny regulamin usługi „Ochrona Ekranu” można znaleźć na stronie https://www.play.pl/uslugi/ochrona-ekranu.

Image
telepolis
play ubezpieczenie ochrona ekranu ubezpieczenie smartfonów
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Play