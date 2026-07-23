Play z nowością dla klientów. Na początek za darmo
Play wprowadził usługę „Ochrona Ekranu”. Jest to nowe ubezpieczenie, które zabezpieczy nie tylko smartfony, ale też telewizory i laptopy.
Nowa usługa w Play ma zapewniać kompleksowe wsparcie w przypadku najczęstszych uszkodzeń urządzeń elektronicznych. Ubezpieczenie przygotowane we współpracy z SPB Polska oraz Axeria kosztuje 20 zł miesięcznie, a pierwszy miesiąc klienci otrzymują bezpłatnie.
To nie jest zwykle ubezpieczenie
Play podkreśla, że w odróżnieniu od standardowych rozwiązań rynkowych jego „Ochrona Ekranu” obejmuje szeroki wybór urządzeń – od smartfonów i smartwatchy, poprzez tablety, aż po laptopy, telewizory czy projektory, a usługa powstała z myślą o realnych potrzebach użytkowników.
Polisa zabezpiecza urządzenia na różne sposoby. Jeśli w wyniku upadku ucierpi wyświetlacz, ubezpieczenie pokryje również naprawę innych elementów (np. obudowy, przycisków czy aparatów), które zostały uszkodzone w tym samym czasie.
Operator zapewnia też ochronę przy zalaniu i przepięciu – w tych przypadkach ubezpieczenie obejmuje wszystkie uszkodzone podzespoły, pod warunkiem że uszkodzeniu uległ także ekran
Play \oferuje także wygodny serwis door-to-door – uszkodzony sprzęt jest odbierany od klienta w ciągu 24 godzin od zgłoszenia i zwracany bezpośrednio pod wskazany adres po naprawie
Naprawa smartfonów w autoryzowanych serwisach trwa do 5 dni roboczych, a większego sprzętu (laptopy, TV, projektory) do 10 dni roboczych. Na czas przedłużającej się naprawy klient może otrzymać urządzenie zastępcze, a w przypadku szkody całkowitej ubezpieczony ma wybór między odbiorem nowego urządzenia a wypłatą gotówki.
Usługa dostępna jest w cenie 20 zł miesięcznie. Aby umożliwić klientom na bezkosztowe przetestowanie nowego rozwiązania, Play oferuje pierwszy miesiąc ochrony za 0 zł.
Więcej szczegółów oraz pełny regulamin usługi „Ochrona Ekranu” można znaleźć na stronie https://www.play.pl/uslugi/ochrona-ekranu.