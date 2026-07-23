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Plus zaczął w 1998 i znów przedłuża umowę. Kibice będą zadowoleni

Plus przedłużył umowę z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej o kolejne cztery lata, pozostając Sponsorem Głównym reprezentacji narodowych. 

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 11:29
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Plus zaczął w 1998 i znów przedłuża umowę. Kibice będą zadowoleni
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Plus przedłużył również trwającą od ponad dwudziestu lat współpracę z Polską Ligą Siatkówki i został Sponsorem Technologicznym rozgrywek organizowanych przez PLS. 

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Jak podkreśla operator, partnerstwo Plusa z Polską Siatkówką trwa nieprzerwanie od niemal 30 lat i należy do najdłuższych oraz najbardziej rozpoznawalnych relacji sponsoringowych w polskim sporcie. 

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Plus jako Sponsor Główny

Plus nadal będzie wspierać zarówno kobiecą, jak i męską reprezentację Polski jako Sponsor Główny. 

Siatkówka od lat zajmuje szczególne miejsce zarówno w naszych sercach, jak i strategii. Dlatego z dumą kontynuujemy nasze zaangażowanie jako Sponsora Głównego we wspieranie reprezentacji Polski. To właśnie nasze reprezentacje siatkarskie należą do najbardziej utytułowanych drużyn na świecie i regularnie dostarczają kibicom wielu powodów do radości

– mówi Maciej Stec, Prezes Zarządu Polkomtelu, operatora sieci Plus.

Plus jako Sponsor Technologiczny

Jednocześnie Plus kontynuuje współpracę z Polską Ligą Siatkówki w rozgrywkach kobiet i mężczyzn. Od nowego sezonu będzie ona realizowana w nowej formule – jako Sponsor Technologiczny. 

To kolejny etap dotychczasowej relacji i ważny krok w budowaniu silnej obecności Plusa w krajowej siatkówce

– podkreśla operator.

Zaangażowanie Plusa w siatkówkę jest elementem długotrwałej strategii operatora dotyczącej obecności w polskim sporcie. Firma wspiera rozwój tej dyscypliny od 1998 roku.

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telepolis
plus polkomtel Polska Siatkówka Grupa Polsat Plus Polska Liga Siatkówki
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Plus