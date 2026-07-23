Plus zaczął w 1998 i znów przedłuża umowę. Kibice będą zadowoleni

Siatkówka od lat zajmuje szczególne miejsce zarówno w naszych sercach, jak i strategii. Dlatego z dumą kontynuujemy nasze zaangażowanie jako Sponsora Głównego we wspieranie reprezentacji Polski. To właśnie nasze reprezentacje siatkarskie należą do najbardziej utytułowanych drużyn na świecie i regularnie dostarczają kibicom wielu powodów do radości

– mówi Maciej Stec, Prezes Zarządu Polkomtelu, operatora sieci Plus.