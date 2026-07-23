Plus zaczął w 1998 i znów przedłuża umowę. Kibice będą zadowoleni
Plus przedłużył umowę z Polskim Związkiem Piłki Siatkowej o kolejne cztery lata, pozostając Sponsorem Głównym reprezentacji narodowych.
Plus przedłużył również trwającą od ponad dwudziestu lat współpracę z Polską Ligą Siatkówki i został Sponsorem Technologicznym rozgrywek organizowanych przez PLS.
Jak podkreśla operator, partnerstwo Plusa z Polską Siatkówką trwa nieprzerwanie od niemal 30 lat i należy do najdłuższych oraz najbardziej rozpoznawalnych relacji sponsoringowych w polskim sporcie.
Plus jako Sponsor Główny
Plus nadal będzie wspierać zarówno kobiecą, jak i męską reprezentację Polski jako Sponsor Główny.
Siatkówka od lat zajmuje szczególne miejsce zarówno w naszych sercach, jak i strategii. Dlatego z dumą kontynuujemy nasze zaangażowanie jako Sponsora Głównego we wspieranie reprezentacji Polski. To właśnie nasze reprezentacje siatkarskie należą do najbardziej utytułowanych drużyn na świecie i regularnie dostarczają kibicom wielu powodów do radości
Plus jako Sponsor Technologiczny
Jednocześnie Plus kontynuuje współpracę z Polską Ligą Siatkówki w rozgrywkach kobiet i mężczyzn. Od nowego sezonu będzie ona realizowana w nowej formule – jako Sponsor Technologiczny.
To kolejny etap dotychczasowej relacji i ważny krok w budowaniu silnej obecności Plusa w krajowej siatkówce
Zaangażowanie Plusa w siatkówkę jest elementem długotrwałej strategii operatora dotyczącej obecności w polskim sporcie. Firma wspiera rozwój tej dyscypliny od 1998 roku.