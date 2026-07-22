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Play: nowe smartfony Samsung taniej o 2750 zł. W sumie zaoszczędzisz 7000 zł

Po premierze nowych smartfonów i zegarków Samsunga ruszyła ich przedsprzedaż. Do podstawowej oferty na start producenta Play dodał swoją propozycję i kusi korzyściami, sięgającymi nawet 7000 zł.

Mieszko Zagańczyk (Mieszko)
MIESZKO ZAGAńCZYK (MIESZKO) 18:13
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Play: nowe smartfony Samsung taniej o 2750 zł. W sumie zaoszczędzisz 7000 zł
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Od dzisiaj ruszyła przedsprzedaż najnowszych składanych smartfonów Samsung – Galaxy Z Flip8, Galaxy Z Fold8, oraz Galaxy Z Fold8 Ultra, a także inteligentnych zegarków Galaxy Watch9 i Galaxy Watch Ultra 2.

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Play: nowe smartfony Samsung taniej o 2750 zł. W sumie zaoszczędzisz 7000 zł

O zasadach przedsprzedaży ustanowionych bezpośrednio przez Samsunga można przeczytać tu. Play ma jednak jeszcze coś. Klienci, którzy zdecydują się na zakup jednego z najnowszych smartfonów Samsung Galaxy Z w Play, mogą skorzystać z oferty premierowej zapewniającej łącznie nawet do 7000 zł korzyści.

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Play: nowe smartfony Samsung taniej o 2750 zł. W sumie zaoszczędzisz 7000 zł

Play dokłada od siebie zniżki

Promocja obejmuje do 4250 zł zwrotu za dotychczas używany smartfon w ramach programu Samsung Odkup – jest to część promocji producenta – ale także dodatkowo 2750 zł niższej ceny przy zakupie smartfonu z abonamentem Play (w ratach 0%) w porównaniu z ceną urządzenia bez umowy. Jak to wygląda w praktyce? Oto ceny wybranych modeli:

  • Samsung Galaxy Z Flip8 256 GB – bez umowy 5699 zł, z abonamentem Play 2949 zł, taniej o 2750 zł,
  • Samsung Galaxy Z Fold8 256 GB – bez umowy 8749 zł, z abonamentem Play 5999 zł, taniej o 2750 zł,
  • Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra 256 GB – bez umowy 9599 zł, z abonamentem Play 6849 zł, taniej o 2750 zł.

Analogiczne korzyści można zyskać, wybierając nowe zegarki, choć zniżki są oczywiście niższe. Ceny wybranych modeli:

  • Samsung Galaxy Watch9 40mm LTE – bez umowy 1949 zł, z abonamentem Play 1449 zł, taniej o 500 zł,
  • Samsung Galaxy Watch9 44mm LTE – bez umowy 2099 zł, z abonamentem Play 1599 zł, taniej o 500 zł,
  • Samsung Galaxy Watch Ultra2 47mm LTE – bez umowy 3249 zł, z abonamentem Play 2749 zł, taniej o 500 zł.

Aby otrzymać zwrot za obecny smartfon, należy aktywować nowe urządzenie Galaxy Z, zarejestrować je w aplikacji Samsung Members oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy do 21 września 2026 r. Zwrot realizowany jest przez firmę Foxway. Szczegółowe warunki promocji dostępne są w regulaminie oraz na stronie: https://samsungodkup.foxway.tech.

Play: nowe smartfony Samsung taniej o 2750 zł. W sumie zaoszczędzisz 7000 zł

Pierwsze zamówienia będą wysyłane do klientów już od 3 sierpnia. Oferta przedsprzedażowa potrwa do 6 sierpnia, natomiast sprzedaż regularna rozpocznie się 7 sierpnia 2026 r.

Image
telepolis
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Źródła zdjęć: Arkadiusz Bała / Telepolis.pl
Źródła tekstu: Play