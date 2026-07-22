Polskie ceny nowych Samsungów. Mnie nie stać

Podczas lipcowego wydarzenia Galaxy Unpacked Samsung pokazał rozkładane smartfony z serii Galaxy Fold8 i Galaxy Flip8, a także serię zegarków Galaxy Watch9 oraz Watch Ultra2. Wszystkie urządzenia wchodzą do przedsprzedaży wraz z kuszącymi promocjami.

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Nagroda dla pierwszych klientów

Klienci, którzy zapisali się na wydarzenie Galaxy Unpacked i odpowiedzieli na dodatkowe pytania między 8 a 21 lipca otrzymają indywidualny kod i decydując się na zakup premierowych urządzeń w pierwszych dniach przedsprzedaży, tj. w dniach 22–26 lipca, otrzymają słuchawki:

Galaxy Buds3 Pro (wartość 650 zł) - przy zakupie Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 lub Z Flip8,

(wartość 650 zł) - przy zakupie Galaxy Z Fold8 Ultra, Z Fold8 lub Z Flip8, Galaxy Buds 3 (wartość 400 zł) - przy zakupie Galaxy Watch Ultra2.

Pula nagród jest ograniczona do 5700 sztuk. O przyznaniu nagrody decyduje kolejność zgłoszeń. Jeden kupujący może otrzymać maksymalnie 4 sztuki słuchawek – po jednej za każdy z czterech zakupionych urządzeń.

Spójrzmy więc na ceny nowych smartfonów i zegarków:

Galaxy Z Fold8 Ultra z pamięcią 16 GB + 1 TB kosztuje 12 199 zł,

Galaxy Z Fold8 Ultra z pamięcią 12 GB + 512 GB kosztuje 10 499 zł,

Galaxy Z Fold8 Ultra z pamięcią 12 GB + 256 GB kosztuje 9599 zł,

Galaxy Z Fold8 z pamięcią 16 GB + 1 TB kosztuje 11 299 zł,

Galaxy Z Fold8 z pamięcią 12 GB + 512 GB kosztuje 9599 zł,

Galaxy Z Fold8 z pamięcią 12 GB + 256 GB kosztuje 8749 zł,

Galaxy Z Flip8 z pamięcią 12 GB + 512 GB kosztuje 6549 zł,

Galaxy Z Flip8 z pamięcią 12 GB + 256 GB kosztuje 5699 zł,

Galaxy Watch Ultra2 w wersji LTE kosztuje 3249 zł,

Galaxy Watch9 44 mm w wersji LTE kosztuje 2099 zł,

Galaxy Watch9 44 mm w wersji BT kosztuje 1899 zł,

Galaxy Watch9 40 mm w wersji LTE kosztuje 1949 zł,

Galaxy Watch9 40 mm w wersji BT kosztuje 1749 zł.

Niestety, doniesienia o tym, że będzie drożej, okazały się zgodne z prawdą. Jest drożej. Galaxy Z Fold7, którego następcą jest Fold8 Ultra, w topowej wersji 16 GB + 1 TB smartfon kosztował 10 599 zł, więc teraz trzeba na niego wydać aż 1600 zł więcej. Gdy z kolei najtańszy wariant 12 + 256 GB oznaczał wydatek 8799 zł, teraz kosztuje o 800 zł więcej.

Ceny Galaxy Z Flipa7 zaczynały się od 4999 zł za wersję 12 + 256 GB. Teraz trzeba przygotować 700 zł więcej.

A zegarki? Najtańszy Galaxy Watch8 40 mm kosztował w zeszłym roku 1599 zł, czyli 150 zł mniej. Z kolei Watch Ultra (2025) kosztował na start 2899 zł, czyli 350 zł taniej.

Wszystkie modele z serii Galaxy Fold8 i Galaxy Flip8 są dostępne w kolorach grafitowym i białym, a ponadto Galaxy Z Fold8 Ultra jest dostępny w kolorze fioletowym, Galaxy Z Fold8 w kolorze lawendowym, a Galaxy Z Flip8 w kolorze różowym. Ekskluzywna zielona wersja kolorystyczna w przypadku każdego z modeli jest dostępna wyłącznie w sprzedaży online na samsung.pl.

Przedsprzedaż i promocja na start

Wysokie ceny nowości Samsunga mogą częściowo zrekompensować promocje w przedsprzedaży. Zawiadamiając jeden z modeli z serii Galaxy Z Fold8 lub Galaxy Z Flip8, można zyskać łącznie nawet do 5337 zł, w tym kwot do 4250 zł zwrotu za obecny smartfon w Programie Odkup.

Program Odkup pozwala obniżyć cenę zakupu nowych urządzeń Galaxy o kwotę na jaką wycenione zostanie dotychczasowe urządzenie. Do tej kwoty Samsung dokłada gwarantowany bonus, niezależnie od stanu starego sprzętu:

• 500 zł - przy zakupie Galaxy Z Fold8 Ultra lub Galaxy Z Fold8,

• 250 zł - przy zakupie Galaxy Z Flip8,

• 400 zł – przy zakupie Watch Ultra2,

• 200 zł – przy zakupie Watch9.

Samsung proponuje też do 500 zł rabatu przy zamówieniu rozkładanych smartfonów razem z najnowszym zegarkiem Galaxy Watch9 lub Galaxy Watch Ultra2. Ta oferta obowiązuje tylko w sklepie samsung.pl i w aplikacji Samsung Shop.

Na samsung.pl i w aplikacji Samsung Shop czeka też oferta ratalna 30x0% z pierwszą ratą do zapłaty za 3 miesiące i program Samsung Flex, który umożliwia najem upatrzonego urządzenia w dwóch wygodnych wariantach – na 12 lub dowolną ilość miesięcy, z pierwszą ratą gratis.

Trzecia korzyść to pakiet Google AI Pro – 6 miesięcy subskrypcji przy zakupie (wartość: 587 zł).

Decydując się na najnowsze zegarki Galaxy Watch9 lub Galaxy Watch Ultra2 można natomiast zyskać łącznie nawet do 1694 zł. Po pierwsze będzie to do 1000 zł zwrotu za obecny smartwatch użytkownika. Samsung proponuje też do 500 zł rabatu przy zamówieniu z premierowym Galaxy z serii Z, a także do 104,70 zł rabatu na zakup paska (-30%) oraz 3 miesiące gratis w programie ochrony Samsung Care+, co się przekłada na korzyść 90 zł.