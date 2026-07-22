AI z VeloBanku zadzwoni, by chronić twoje pieniądze przed oszustami

To kolejny krok banku w walce z cyberprzestępcami i sprytny sposób na ochronę oszczędności jeszcze przed ostateczną realizacją przelewu.

Dalsza część tekstu pod wideo

Zasada działania nowej usługi jest bardzo prosta i uruchamia się automatycznie. Kiedy klient zleci przelew i zatwierdzi go w standardowy sposób, do akcji wkracza bankowy System Przeciwdziałania Nadużyciom. Jeśli algorytmy uznają operację za nietypową i wymagającą dodatkowej weryfikacji, klient natychmiast otrzyma połączenie telefoniczne od Veli.

Halo? Tu Vela. Ktoś się chyba włamał ci na konto

Podczas krótkiej rozmowy wirtualna asystentka prosi o potwierdzenie danych zlecenia, takich jak dokładna kwota czy odbiorca. Jeżeli wszystko się zgadza, przelew jest niezwłocznie realizowany. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości system niezwłocznie przełącza rozmowę do prawdziwego doradcy, który pomaga wyjaśnić całą sytuację i odpowiednio zabezpieczyć konto.

Dyrektor Departamentu Bezpieczeństwa w VeloBanku Marek Korulczyk zaznacza, że w przypadku prób wyłudzeń kluczowy jest czas reakcji. Utrata środków to dla poszkodowanych nie tylko potężny cios finansowy, ale też ogromny stres i utrata poczucia bezpieczeństwa. W świecie, gdzie przestępcy sięgają po coraz to nowsze innowacje, banki muszą bronić klientów równie zaawansowanymi technologiami.