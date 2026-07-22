Samsung ma nowe składaki. Galaxy Z Fold8 kradnie całe show

Fold8 Ultra, czyli topowy składak z nową nazwą

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra to bezpośredni następca ubiegłorocznego modelu Galaxy Z Fold7. Urządzenie zostało przygotowane pod użytkowników, którzy chcą maksymalnej specyfikacji. Samsung dał mu 8-calowy ekran główny QXGA+ (422 ppi) i 6,5-calowy ekran zewnętrzny FHD+, oba w technologii Dynamic AMOLED 2X z odświeżaniem 1-120 Hz. Maksymalna jasność sięga teraz 3000 nitów, a odbicia od powierzchni ekranu są mniejsze i mniej przeszkadzają.

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Ważna nowość to poprawiona konstrukcja zawiasu, o 20% mniejsza szczelina po złożeniu i smuklejsza obudowa, dzięki czemu telefon ma być wygodniejszy niż poprzednik.

W najnowszym wydaniu topowy składak Samsunga ma wymiary 158,4 x x 72,8 x 8,9 mm, co po otwarciu daje 158,4 x 143,2 x 4,1 mm. Telefon waży 214 gramów. W smuklejszej obudowie zmieścił się jednak większy akumulator, który urósł z 4400 mAh w poprzedniku aż do 5000 mAh. Krzemowo-węglową baterię można szybko naładować z mocą nawet 45 W (przewodowo, Super Fast Charging 2.0). Jest też ładowanie bezprzewodowe Fast Wireless Charging 2.0.

W Foldie 8 Ultra Samsung postawił też na nieco mocniejsze zaplecze foto. Główny aparat z tyłu ma ponownie 200 Mpix, jasny obiektyw f/1.7 i optyczną stablizację obrazu, a teleobiektyw to znana jednostka 10 Mpix z 3-krotnym zoomem optycznym. Zmiana dotyczy aparatu ultraszerokokątnego, który dostał matrycę o rozdzielczości 50 Mpix. Zestaw ten uzupełniają dwa 10-megapikselowe aparaty do selfie, zintegrowane z wyświetlaczami (wewnętrznym i zewnętrznym).

Nowości nie kończą się na parametrach technicznych. Fold8 Ultra ma lepiej radzić sobie z oglądaniem wideo na pełnym ekranie, a przy czytaniu i przeglądaniu treści użytkownik ma szybciej przełączać się między ekranem zewnętrznym i głównym. Samsung dorzucił również nowe funkcje Galaxy AI, w tym Now Nudge, My FanCam i Asystenta zdjęć. To oznacza lepszą organizację treści, automatyczne śledzenie obiektów i wygodniejszą obróbkę zdjęć bez grzebania w ustawieniach.

Galaxy Z Fold8 Ultra jest napędzany układem Qualcomm Snapdragon 8 Elite 5 for Galaxy, wspieranym przez 12 lub 16 GB RAM-u oraz 256 GB, 512 GB lub 1 TB szybkiej pamięci masowej. Wszystkie nowe smartfony pracują pod kontrolą systemu Android 17 z nakładką One UI 9.

Galaxy Z Fold8 stawia na balans

Największą nowością podczas lipcowego Galaxy Unpacked 2026 był jednak zupełnie nowy, "paszportowy" Samsung Galaxy Z Fold8. Jest odrobinę mniej "napompowany" od Ultry, ale nadal mocny. Ma 7,6-calowy ekran główny QXGA+ o proporcjach 4:3 i 6,5-calowy ekran zewnętrzny WXGA+ 10:16, oba z Dynamic AMOLED 2X i odświeżaniem 1-120 Hz. Samsung postawił tu na zupełnie nową konstrukcję, która ma być jeszcze wygodniejsza w codziennym użyciu.

Tutaj także pojawił się Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, a do wyboru konfiguracje 12/256 GB, 12/512 GB i 16 GB/1 TB. Z tyłu są dwa aparaty 50 Mpix: główny i ultraszeroki, a do tego dwa aparaty do selfie o rozdzielczości 10 Mpix. Bateria ma 4800 mAh, a masa urządzenia wynosi 201 g. Nowe dziecko Samsunga mierzy 123,9 x 81,9 x 9,7 mm, a po rozłożeniu 123,9 x 161,4 x 4,5 mm.

Galaxy Z Fold8 wspiera też nowe zachowanie ekranu podczas pracy z treściami, więc ma być lepszy do czytania, przeglądania i wielozadaniowości niż inne składaki Samsunga.

Warto też zwrócić uwagę na wzmocnienia konstrukcyjne. Podczas premiery Samsung wspomniał o lepszym zawiasie, redukcji wyczuwalności zgięcia i nowej strukturze wspierającej wyświetlacz. W praktyce chodzi o to, by telefon wyglądał i działał bardziej jak zwykły smartfon, ale dawał przewagę dużego ekranu po rozłożeniu.

Galaxy Z Flip8 ma być bardziej praktyczny

Samsung Galaxy Z Flip8 został wyraźnie nastawiony na mobilność i przynosi najmniej nowości. Ma 6,9-calowy ekran główny Dynamic AMOLED 2X 1-120 Hz i 4,1-calowy ekran zewnętrzny Super AMOLED 60/120 Hz. Samsung zmniejszył masę do 180 g i bardzo mocno podkreśla, że to najcieńszy i najlżejszy Flip w serii. Urządzenie mierzy 85,7 x 75,4 x 13,1 mm, a po rozłożeniu 166,9 x 75,4 x 6,1 mm.

Pewne zmiany są też w środku. Za płynne działanie odpowiada teraz Exynos 2600, który współpracuje z 12 GB RAM-u oraz 256 lub 512 GB przestrzeni na dane. Na zewnątrz są dwa aparaty: główny 50 Mpix (f/1.8) oraz ultraszerokokątny o rozdzielczości 12 Mpix (f/2.2), a w środku 10-megapikselowy aparat do selfie. Całość zasilana jest akumulatorem o pojemności 4300 mAh, z szybkim ładowaniem przewodowym (Super Fast Charging 2.0) oraz bezprzewodowym (Fast Wireless Charging).

Kolory i ceny

Samsung Galaxy Z Fold8 Ultra występuje w kolorach ciemnofioletowym, grafitowym i kremowym, a szeroki Galaxy Z Fold8 w jasnofioletowym, grafitowym i kremowym, Samsung Galaxy Z Flip8 pokazano w wersjach różowej, kremowej, grafitowej i zielonej (online exclusive).

I teraz najgorsza wiadomość: jest zdecydowanie drożej. Polskie ceny nowych składaków Samsunga wyglądają teraz tak:

Galaxy Z Fold8 Ultra: 9599 zł za wariant 12/256 GB, 10499 zł za wariant 12/512 GB, 12199 zł za wariant 16 GB/1 TB,

Galaxy Z Fold8: 8749 zł za wariant 12/256 GB, 9599 zł za wariant 12/512 GB, 11299 zł za wariant 16 GB/1 TB,

Galaxy Z Flip9: 5699 zł za wariant 12/256 GB, 6549 zł za wariant 12/512 GB.

