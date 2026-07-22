MediaExpert wyprzedaje po 19,99 zł. Leć do sklepu, póki jest
A najlepiej to na stronę sklepu, bo to właśnie na niej trwa promocja. W jej ramach możecie kupić słuchawki, które były wycenione na 69,99 zł za jedyne 19,99 zł.
CANYON OnGo 4 Mini to proste, a przy okazji bardzo małe słuchawki Bluetooth. Sprawdzą się one u każdego, kto nie oczekuje audiofilskich doznań, a jednocześnie chce po prostu posłuchać muzyki czy podcastów w przyzwoitej jakości nie wydając przy tym fortuny. Cena 19,99 złw takim przypadku jest więc więcej, niż atrakcyjna.
CANYON OnGo 4 Mini
Same słuchawki są niewielkie, jednak dzięki zintegrowanej smyczy nie tak łatwo będzie je zgubić. Potrafią one grać do 4 godzin na jednym ładowaniu, a etui wydłuża ten czas o kolejne 20 godzin. Mamy więc pełną dobę słuchania muzyki na jednym ładowaniu.
Sprawdzą się one idealnie także jako drugie słuchawki awaryjne lub używane w miejscach, gdzie nie chcemy ryzykować uszkodzenia naszej głównej pary. W końcu to tylko 19,99 zł.