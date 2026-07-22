MediaExpert wyprzedaje po 19,99 zł. Leć do sklepu, póki jest

CANYON OnGo 4 Mini to proste, a przy okazji bardzo małe słuchawki Bluetooth. Sprawdzą się one u każdego, kto nie oczekuje audiofilskich doznań, a jednocześnie chce po prostu posłuchać muzyki czy podcastów w przyzwoitej jakości nie wydając przy tym fortuny. Cena 19,99 złw takim przypadku jest więc więcej, niż atrakcyjna.

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CANYON OnGo 4 Mini

Same słuchawki są niewielkie, jednak dzięki zintegrowanej smyczy nie tak łatwo będzie je zgubić. Potrafią one grać do 4 godzin na jednym ładowaniu, a etui wydłuża ten czas o kolejne 20 godzin. Mamy więc pełną dobę słuchania muzyki na jednym ładowaniu.