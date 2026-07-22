Sprzęt

MediaExpert wyprzedaje po 19,99 zł. Leć do sklepu, póki jest

A najlepiej to na stronę sklepu, bo to właśnie na niej trwa promocja. W jej ramach możecie kupić słuchawki, które były wycenione na 69,99 zł za jedyne 19,99 zł. 

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 12:05
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MediaExpert wyprzedaje po 19,99 zł. Leć do sklepu, póki jest
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CANYON OnGo 4 Mini to proste, a przy okazji bardzo małe słuchawki Bluetooth. Sprawdzą się one u każdego, kto nie oczekuje audiofilskich doznań, a jednocześnie chce po prostu posłuchać muzyki czy podcastów w przyzwoitej jakości nie wydając przy tym fortuny. Cena 19,99 złw takim przypadku jest więc więcej, niż atrakcyjna.

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CANYON OnGo 4 Mini Za 19,99 zł

CANYON OnGo 4 Mini

MediaExpert wyprzedaje po 19,99 zł. Leć do sklepu, póki jest

Same słuchawki są niewielkie, jednak dzięki zintegrowanej smyczy nie tak łatwo będzie je zgubić. Potrafią one grać do 4 godzin na jednym ładowaniu, a etui wydłuża ten czas o kolejne 20 godzin. Mamy więc pełną dobę słuchania muzyki na jednym ładowaniu. 

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Sprawdzą się one idealnie także jako drugie słuchawki awaryjne lub używane w miejscach, gdzie nie chcemy ryzykować uszkodzenia naszej głównej pary. W końcu to tylko 19,99 zł

CANYON OnGo 4 Mini Za 19,99 zł
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telepolis
słuchawki TWS CANYON CANYON OnGo 4 Mini
Źródła zdjęć: Lech Okoń / Telepolis.pl, Canyon