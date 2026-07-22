Nie dostaniemy już gotówki w ten sposób? ZUS chce zmiany

ZUS z propozycją, która ma zmienić słynny polski obyczaj

Jak donosi rmf.fm, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyszedł z propozycją, aby wszystkie opłaty typu emerytura lub renta, wypłacane były już bezpośrednio na konto bankowe beneficjenta.

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Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie jest jednak do końca przekonane co do tego rozwiązania. Nie poparło propozycji ZUS-u, co oznacza, że temat ten wciąż pozostaje otwarty. Jesteśmy pewni, że będzie powracał niczym bumerang.

ZUS proponuje, resort nie jest przekonany

ZUS zaproponował zmianę w oparciu o twarde dane. Obecnie, 81.8% świadczeń trafia bezpośrednio na konta bankowe emerytów i rencistów, a liczba ta stale rośnie. Co więcej, elektroniczne przelewy są bezpieczniejsze i eliminują ryzyko związane z przewożeniem gotówki. Nowa koncepcja ZUS-u zakłada, że wszystkie świadczenia miałyby być z automatu wypłacane na konta bankowe. Oznaczałoby to też, że listonosz już nie zapuka do drzwi mieszkańców i nie wręczy banknotów.

Jedno jednak budzi największą wątpliwość - czy aby, na pewno tego typu rozwiązanie byłoby odpowiednie dla wszystkich? Starsze osoby są przyzwyczajone do odbioru emerytury lub renty w gotówce i najlepszą opcją byłby tutaj nadal wybór sposobu dostarczenia świadczeń.