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Nie dostaniemy już gotówki w ten sposób? ZUS chce zmiany

Pieniądze już tylko na konto bankowe. Wiele wskazuje na to, że słynne emerytury roznoszone przez listonoszy do rąk własnych, wkrótce przejdą do lamusa. ZUS życzy sobie, aby wszystkie świadczenia szły od razu na konto bankowe. Ministerstwo powiedziało, co o tym sądzi.  

Anna Kopeć (AnnaKo)
ANNA KOPEć (ANNAKO) 10:34
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Nie dostaniemy już gotówki w ten sposób? ZUS chce zmiany
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ZUS z propozycją, która ma zmienić słynny polski obyczaj

Jak donosi rmf.fm, Zakład Ubezpieczeń Społecznych wyszedł z propozycją, aby wszystkie opłaty typu emerytura lub renta, wypłacane były już bezpośrednio na konto bankowe beneficjenta. 

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Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nie jest jednak do końca przekonane co do tego rozwiązania. Nie poparło propozycji ZUS-u, co oznacza, że temat ten wciąż pozostaje otwarty. Jesteśmy pewni, że będzie powracał niczym bumerang. 

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ZUS proponuje, resort nie jest przekonany

ZUS zaproponował zmianę w oparciu o twarde dane. Obecnie, 81.8% świadczeń trafia bezpośrednio na konta bankowe emerytów i rencistów, a liczba ta stale rośnie. Co więcej, elektroniczne przelewy są bezpieczniejsze i eliminują ryzyko związane z przewożeniem gotówki. Nowa koncepcja ZUS-u zakłada, że wszystkie świadczenia miałyby być z automatu wypłacane na konta bankowe. Oznaczałoby to też, że listonosz już nie zapuka do drzwi mieszkańców i nie wręczy banknotów. 

Jedno jednak budzi największą wątpliwość - czy aby, na pewno tego typu rozwiązanie byłoby odpowiednie dla wszystkich? Starsze osoby są przyzwyczajone do odbioru emerytury lub renty w gotówce i najlepszą opcją byłby tutaj nadal wybór sposobu dostarczenia świadczeń. 

Póki co, resort nie poparł propozycji ZUS-u i osoby, które otrzymują świadczenia za pośrednictwem listonosza, nadal będą mogły korzystać z tej usługi. Ale jedno jest pewne - dyskusje trwają i temat nie jest zamknięty.  

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Źródła zdjęć: Blaszko / Shutterstock
Źródła tekstu: rmf24.pl, ZUS, Ministerstwo