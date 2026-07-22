Wakacyjna promocja na iPhone 16. Wystarczy wpisać ten kod
Mimo że iPhone 17 jest już na rynku, to zakup starszego modelu wciąż ma dużo sensu. Wydajnościowo prezentują one zbliżony poziom, a cena jest zauważalnie niższa. Długością wsparcia nie ma natomiast co się martwić — to potrwa jeszcze długie lata.
iPhone 16 możecie dziś kupić taniej. Wystarczy podczas składania zamówienia wpisać kod wakacje. Promocja ta potrwa do drugiego sierpnia lub do wyczerpania nieokreślonej liczby egzemplarzy nią objętych. Jeśli więc planujecie zakup tego smartfonu to lepiej nie odkładać tego na ostatnią chwilę. Po obniżce cena wynosi 3149 zł za wersję 128 GB. Od siebie dodam, że to jeden z tych sprzętów, które sam mam i polecam.
iPhone 16 taniej z kodem
Jest to po prostu świetny telefon, zwłaszcza dla osób, które wolą mniejsze urządzenia. Mamy tu do czynienia z 6,1-calowym ekranem OLED o jasności do 2000 nitów i rozdzielczości 1179 × 2556 pikseli, który naprawdę ładnie i naturalnie oddaje kolory.
Sercem urządzenia jest natomiast układ Apple A18, którego wspiera 8 GB RAM. Zestaw ten bez problemu radzi sobie ze wszystkim, co w niego rzucimy. Nawet z uruchamianiem gier typowo konsolowych, które znajdziemy w App Store. Podwójny aparat z 48 pikselowym obiektywem głównym robi naprawdę ładne zdjęcia i nagrywa przyjemne filmy. Nie zabrakło tu także NFC i odporności na wodę i kurz w ramach normy IP68. Wbudowana bateria pozwala natomiast na 1-2 dni normalnego użytkowania bez strachu, że za chwilę padnie, a naładować ją możemy przewodowo lub bezprzewodowo z mocą do 25W. A wszystko to taniej z kodem wakacje.