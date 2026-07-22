Wakacyjna promocja na iPhone 16. Wystarczy wpisać ten kod

iPhone 16 możecie dziś kupić taniej. Wystarczy podczas składania zamówienia wpisać kod wakacje. Promocja ta potrwa do drugiego sierpnia lub do wyczerpania nieokreślonej liczby egzemplarzy nią objętych. Jeśli więc planujecie zakup tego smartfonu to lepiej nie odkładać tego na ostatnią chwilę. Po obniżce cena wynosi 3149 zł za wersję 128 GB. Od siebie dodam, że to jeden z tych sprzętów, które sam mam i polecam.

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iPhone 16 taniej z kodem

Jest to po prostu świetny telefon, zwłaszcza dla osób, które wolą mniejsze urządzenia. Mamy tu do czynienia z 6,1-calowym ekranem OLED o jasności do 2000 nitów i rozdzielczości 1179 × 2556 pikseli, który naprawdę ładnie i naturalnie oddaje kolory.