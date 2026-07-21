Telewizja Polska (TVP) ponownie liderem oglądalności

Mundial i Opole uskrzydliły TVP

Z najnowszego raportu „All Screens Video Landscape” instytutu Nielsen wynika, że publiczny nadawca zawdzięcza ten triumf przede wszystkim transmisjom z Mistrzostw Świata w piłce nożnej oraz festiwalowi w Opolu.

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Z danych Nielsena obejmujących oglądalność na wszystkich ekranach (telewizory, komputery, smartfony i tablety) wynika, że TVP wygenerowała w czerwcu udział w rynku na poziomie 19,9%. Zdetronizowała tym samym grupę Warner Bros. Discovery (WBD), która przewodziła zestawieniu od początku roku, a teraz spadła na drugą pozycję z wynikiem 17,39%. Podium zamknęła Grupa Polsat z udziałem rzędu 17,18%.

Lucyna Koba, Market Leader w Nielsen Poland, podkreśliła, że wyniki udowadniają „niezrównaną siłę wielkich wydarzeń masowych w kształtowaniu rynku”. TVP skutecznie wykorzystała podwójny napęd: wczesne mecze piłkarskiego mundialu (w tym towarzyskie spotkanie Polska–Nigeria) oraz coroczny Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej w Opolu, by przełamać dotychczasowy status quo na rynku.

Powrót Netflixa i silna pozycja TikToka

Raport rzuca też światło na zmiany w drugiej połowie pierwszej dziesiątki rankingu. Do zestawienia Top 10 powrócił Netflix (9. miejsce, 1,88% udziału). Co ważne, konsumpcja tej platformy coraz silniej przenosi się na duże ekrany – w czerwcu aż 86% oglądalności Netflixa w Polsce stanowiły seanse na telewizorach (wzrost z 83% w maju). Z pierwszej dziesiątki wypadł natomiast Canal+.

Zestawienie największych graczy zamyka firma ByteDance (właściciel TikToka) z wynikiem 1,87%, wygenerowanym w przeciwieństwie do platform VOD, niemal w całości na urządzeniach mobilnych.

Dojrzały rynek i 6 godzin przed ekranem

Choć wraz z nadejściem lata i sezonu urlopowego ogólny zasięg wideo w Polsce spadł o 1,8% w ujęciu miesiąc do miesiąca, to średni czas oglądania wzrósł o 1,2%. Tradycyjna telewizja linearna po raz kolejny udowodniła swoją odporność.