Nowy serial fantasy HBO jest droższy niż Władca Pierścieni

Harry Potter już ma na swoim koncie rekord

Adriano Goldman, operator zdjęć serialu HBO Max o Harrym Potterze, w podcaście Andre Pilliego, ujawnił już jeden ważny rekord. Według niego, Harry Potter ma największy budżet produkcyjny, jaki kiedykolwiek przeznaczono na serial streamingowy. Co ciekawe, przewyższa on nawet słynny budżet "Władcy Pierścieni: Pierścienie Władzy" od Prime Video, który do tej pory uchodził za najdroższy serial tego typu.

HBO zaplanował ogromny projekt

Platforma planuje zaadaptować wszystkie siedem części Harrego Pottera, z których każda będzie miała jeden sezon, z bardzo wiernym oddaniem fabuły. Cała produkcja ruszyła latem 2025 w studiu Warner Bros. Wiadomo już, że nakręcony zostanie od razu drugi sezon. Adriano Goldman nie jest osobą przypadkową. Posiada ogromne doświadczenie w pracy nad niezwykle drogimi serialami - był operatorem w serialu "Andor" na Disney+ oraz "The Crown" na Netflixie. Wystarczy wspomnieć, że budżet obu sezonów "Andor" przekroczył 20 milionów dolarów za odcinek, a historyczny serial Netflixa kosztował 10 milionów dolarów za każdy epizod. I jeśli Goldman twierdzi, że Harry Potter ma najprawdopodobniej największy budżet spośród wszystkich seriali streamingowych, to z pewnością nie ma tu przesady.