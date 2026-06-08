O "The Last Of Us" znów głośno. Niepokojące wieści odnośnie do 3. sezonu
Fani serialowej wersji "The Last Of Us" najwyraźniej mają powody do niepokoju. W sieci pojawiają się doniesienia odnośnie do anulowania trzeciego sezonu głośnego serialu. Potwierdzono informację o czasowym zawieszeniu zdjęć. Oto, co wiemy na ten temat.
"The Last Of Us" genialny serial HBO
"The Last Of Us" to jedna z najlepiej ocenianych gier na PS3. To nic innego, jak seria gier wideo opracowana przez Naughty Dog, która ukazała się w 2013 roku. Od czasu premiery, seria rozrosła się do rozmiarów imperium, oferując komiksy, remake'i i serial HBO z Pedro Pascalem w obsadzie. Serialowa adaptacja historii spotkała się z doskonałym odbiorem i była drugą najlepszą premierą HBO od conajmniej dekady.
Zdjęcia do trzeciego sezonu zostały zawieszone. Dlaczego?
Obecnie mamy dwie gry wideo z remasterami, a HBO pracuje nad trzecim sezonem serialu. Jak donosi screenrant.pl, potwierdzono, że produkcja 3 sezonu serialu "The Last Of Us" została właśnie zawieszona od 1 do 28 czerwca 2026. Informacja ta została zamieszczona w katalogu produkcji w Kolumbii Brytyjskiej. Serial kręcony jest w w Vancouver. Zdjęcia rozpoczęły się 2 marca, a ich zakończenie planowane było na 27 listopada.
Jednym z powodów wstrzymania zdjęć są zbliżające się mecze Mistrzostw Świata.
Trzeci sezon "The Last Of Us" będzie odbiegał od dwóch pierwszych. Będzie on skupiał się na postaci Abby, granej przez Kaitlyn Dever i ukaże widzom wydarzenia, które już znają z perspektywy tej właśnie bohaterki. Jeśli serial okaże się wierny realiom, zaoferuje nam także głębszą historię wojny między Frontem Wyzwolenia Waszyngtonu a Serafitami.