O "The Last Of Us" znów głośno. Niepokojące wieści odnośnie do 3. sezonu

"The Last Of Us" genialny serial HBO

"The Last Of Us" to jedna z najlepiej ocenianych gier na PS3. To nic innego, jak seria gier wideo opracowana przez Naughty Dog, która ukazała się w 2013 roku. Od czasu premiery, seria rozrosła się do rozmiarów imperium, oferując komiksy, remake'i i serial HBO z Pedro Pascalem w obsadzie. Serialowa adaptacja historii spotkała się z doskonałym odbiorem i była drugą najlepszą premierą HBO od conajmniej dekady.

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Zdjęcia do trzeciego sezonu zostały zawieszone. Dlaczego?

Obecnie mamy dwie gry wideo z remasterami, a HBO pracuje nad trzecim sezonem serialu. Jak donosi screenrant.pl, potwierdzono, że produkcja 3 sezonu serialu "The Last Of Us" została właśnie zawieszona od 1 do 28 czerwca 2026. Informacja ta została zamieszczona w katalogu produkcji w Kolumbii Brytyjskiej. Serial kręcony jest w w Vancouver. Zdjęcia rozpoczęły się 2 marca, a ich zakończenie planowane było na 27 listopada.

Jednym z powodów wstrzymania zdjęć są zbliżające się mecze Mistrzostw Świata.