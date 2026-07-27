Gamingowy gigant 900 zł taniej. Macie czas tylko dziś do północy

MSI Katana 17 HX, bo o nim mowa, to 17,3-calowy, gamingowy potwór, którego dziś, czyli w poniedziałek 27 lipca, kupicie aż 900 zł taniej. Warto się jednak pośpieszyć, ponieważ promocja ta obejmuje 50 sztuk, z których każda jest wyceniona na 4999 zł.

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MSI Katana 17 HX, czyli olbrzym do gier

Jest to 17,3-calowa, matowa matryca IPS o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu. Sercem urządzenia jest natomiast układ Intel Core i7-14650HX, którego wspiera 16 GB RAM DDR5 z możliwością rozbudowy do 96 GB. Najważniejszy element to rzecz jasna karta graficzna. Mamy tu NVIDIA GeForce RTX 5060 z mocą do 115 W i 8 GB vRAM. Całość wieńczy dysk 1 TB z systemem Windows 11 Home na pokładzie.

Laptop oferuje Wi-Fi 6e oraz Bluetooth 5.3. A skoro przy łączności jesteśmy, to zestaw złączy wypada co najmniej ciekawie. Mamy tu dedykowane wejście pod zasilacz, co nie jest dziwne, bo ta bestia potrzebuje 240 W mocy. Znajdziemy także HDMI 2.1, RJ45, USB-C 3.2 Gen. 2 z DP i PD — czyli pod monitor i awaryjnie pod zasilanie, kiedy nie weźmiemy ładowarki. Znalazło się także miejsce pod ComboJack 3.5 mm i 3 porty USB-A 3.2 Gen. 2.