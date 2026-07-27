Sprzęt

Gamingowy gigant 900 zł taniej. Macie czas tylko dziś do północy

Jeśli nie masz miejsca na duży monitor, to... nie ma problemu. Ten gamingowy laptop może pochwalić się naprawdę dużym ekranem, a przy okazji także świetną obniżką ceny.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 13:32
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Telepolis.pl
Gamingowy gigant 900 zł taniej. Macie czas tylko dziś do północy
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MSI Katana 17 HX, bo o nim mowa, to 17,3-calowy, gamingowy potwór, którego dziś, czyli w poniedziałek 27 lipca, kupicie aż 900 zł taniej. Warto się jednak pośpieszyć, ponieważ promocja ta obejmuje 50 sztuk, z których każda jest wyceniona na 4999 zł

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MSI Katana 17 HX 

MSI Katana 17 HX, czyli olbrzym do gier

Jest to 17,3-calowa, matowa matryca IPS o rozdzielczości Full HD i odświeżaniu. Sercem urządzenia jest natomiast układ Intel Core i7-14650HX, którego wspiera 16 GB RAM DDR5 z możliwością rozbudowy do 96 GB. Najważniejszy element to rzecz jasna karta graficzna. Mamy tu NVIDIA GeForce RTX 5060 z mocą do 115 W i 8 GB vRAM. Całość wieńczy dysk 1 TB z systemem Windows 11 Home na pokładzie.

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Laptop oferuje Wi-Fi 6e oraz Bluetooth 5.3. A skoro przy łączności jesteśmy, to zestaw złączy wypada co najmniej ciekawie. Mamy tu dedykowane wejście pod zasilacz, co nie jest dziwne, bo ta bestia potrzebuje 240 W mocy. Znajdziemy także HDMI 2.1, RJ45, USB-C 3.2 Gen. 2 z DP i PD — czyli pod monitor i awaryjnie pod zasilanie, kiedy nie weźmiemy ładowarki. Znalazło się także miejsce pod ComboJack 3.5 mm i 3 porty USB-A 3.2 Gen. 2.

MSI Katana 17 HX 

A wszystko to w obudowie słusznych wymiarów i wadze 2,7 kg, które dają nadzieję na porządny układ chłodzenia może być Wasze za 4999 zł

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telepolis
gaming MSI laptopy MSI Katana 17 HX
Źródła zdjęć: MSI