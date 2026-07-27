6 GB RAM i NFC. Za 400 zł nie kupisz nic lepszego, ale musisz się śpieszyć

Taki właśnie jest obraz świata osób, które nie są zainteresowane światem nowoczesnych technologii. W końcu kilka lat temu smartfony były tanie, to teraz powinny być jeszcze tańsze. Przeciętny człowiek dopiero podczas próby zakupu elektroniki odkrywa, że ta zrobiła się bardzo droga. No cóż, budżet był nie do ruszenia, a ja rozpocząłem łowy nie smartfonu z wysokiej półki, a takiego, z którego będzie się dało korzystać przez najbliższe lata.

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Smartfon za 399 zł, który ma sens

Czego więc szukałem? Dużej ilości RAM, bo w końcu to ona decyduje o żywotności sprzętu. NFC też jest miłym dodatkiem, jak i spora pamięć i aparat, który zrobi przynajmniej przyzwoite zdjęcia wnuków. A tych teść ma małą gromadkę. Po przeszukaniu kilku sklepów, co nie trwało długo — w końcu wystarczy tylko określić odpowiednie filtry — znalazłem tylko jedno urządzenie, które spełnia te wymagania: POCO C85 4G, które w jednym, jedynym miejscu jest dostępny za 399 zł. Do wyboru są natomiast kolory zielony i fioletowy, łącznie 64 sztuki objęte niższą ceną. Czarny kupicie już tam za ponad 500 zł, więc się nie opłaca.

Co dostajemy w zamian? Duży, 6,9-calowy ekran IPS HD+ o odświeżaniu 120 Hz. Sercem urządzenia jest ośmiordzeniowy układ Mediatek Helio G81 Ultra, a wspiera go 6 GB RAM, czyli o 2 GB więcej, niż w smartfonach, które można kupić w tej samej cenie. Na pliki znajdziemy natomiast 128 GB, które można rozszerzyć dzięki kartom microSD.