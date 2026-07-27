Ceny smartfonów wystrzelą w kosmos. Qualcomm zapowiedział podwyżki
Qualcomm ogłosił wzrost cen swoich procesorów. Wielkie podwyżki mają wystartować już za kilka tygodni i mają objąć wszystkie rodziny procesorów.
Reuters, powołując się na Bloomberga, twierdzi, że Qualcomm wysłał wiadomości o podwyżkach do swoich klientów. Miał to argumentować tym, że przy obecnych kosztach nie jest w stanie utrzymać dotychczasowych cen. Tym samym kolejny komponent w smartfonach, poza RAM i NAND będzie teraz zauważalnie droższy. Ucierpią na tym także laptopy z Windows ARM oraz nadchodzące gogle VR Steam Frame, które tym samym powtórzą scenariusz znany ze Steam Machine.
Qualcomm podnosi ceny procesorów
Podwyżki mają wejść w życie już od 1 września. Czy to oznacza, że od tego dnia smartfony staną się droższe? No cóż... nie powinny. W końcu mówimy o dacie, po której nowe dostawy układów staną się droższe. Smartfony wyprodukowane do tego dnia, a nawet nieco później — zależnie od zapasów — powinny zachować dotychczasową cenę. Nie można jednak wykluczyć, że jakiś producent nie zechce wykorzystać tej sytuacji do podniesienia marży.
No dobrze, ale przecież procesory to nie tylko Qualcomm. Mamy przecież także MediaTeka. Sęk w tym, że obydwie te firmy zlecają produkcję temu samemu wykonawcy. A skoro ceny poszły w górę i dla Qualcomma, to należy się obawiać, że i MediaTek ma powody, aby je podnieść. Pewne jest jedno: w 2027 rok wejdziemy z kolejnym powodem droższych smartfonów.