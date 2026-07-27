Ceny smartfonów wystrzelą w kosmos. Qualcomm zapowiedział podwyżki

Reuters, powołując się na Bloomberga, twierdzi, że Qualcomm wysłał wiadomości o podwyżkach do swoich klientów. Miał to argumentować tym, że przy obecnych kosztach nie jest w stanie utrzymać dotychczasowych cen. Tym samym kolejny komponent w smartfonach, poza RAM i NAND będzie teraz zauważalnie droższy. Ucierpią na tym także laptopy z Windows ARM oraz nadchodzące gogle VR Steam Frame, które tym samym powtórzą scenariusz znany ze Steam Machine.

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Qualcomm podnosi ceny procesorów

Podwyżki mają wejść w życie już od 1 września. Czy to oznacza, że od tego dnia smartfony staną się droższe? No cóż... nie powinny. W końcu mówimy o dacie, po której nowe dostawy układów staną się droższe. Smartfony wyprodukowane do tego dnia, a nawet nieco później — zależnie od zapasów — powinny zachować dotychczasową cenę. Nie można jednak wykluczyć, że jakiś producent nie zechce wykorzystać tej sytuacji do podniesienia marży.