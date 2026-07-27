Sprzęt

Ceny smartfonów wystrzelą w kosmos. Qualcomm zapowiedział podwyżki

Qualcomm ogłosił wzrost cen swoich procesorów. Wielkie podwyżki mają wystartować już za kilka tygodni i mają objąć wszystkie rodziny procesorów.

Paweł Maretycz (Maniiiek)
PAWEł MARETYCZ (MANIIIEK) 08:31
Dodaj do ulubionych źródeł w Google
0
Udostępnij na fb
Udostępnij na X
Ceny smartfonów wystrzelą w kosmos. Qualcomm zapowiedział podwyżki
Dodaj do ulubionych źródeł w Google

Reuters, powołując się na Bloomberga, twierdzi, że Qualcomm wysłał wiadomości o podwyżkach do swoich klientów. Miał to argumentować tym, że przy obecnych kosztach nie jest w stanie utrzymać dotychczasowych cen. Tym samym kolejny komponent w smartfonach, poza RAM i NAND będzie teraz zauważalnie droższy. Ucierpią na tym także laptopy z Windows ARM oraz nadchodzące gogle VR Steam Frame, które tym samym powtórzą scenariusz znany ze Steam Machine.

Dalsza część tekstu pod wideo

Qualcomm podnosi ceny procesorów

Podwyżki mają wejść w życie już od 1 września. Czy to oznacza, że od tego dnia smartfony staną się droższe? No cóż... nie powinny. W końcu mówimy o dacie, po której nowe dostawy układów staną się droższe. Smartfony wyprodukowane do tego dnia, a nawet nieco później — zależnie od zapasów — powinny zachować dotychczasową cenę. Nie można jednak wykluczyć, że jakiś producent nie zechce wykorzystać tej sytuacji do podniesienia marży. 

Wybrane okazje dla Ciebie
Reklama
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Niebieski
Smartfon APPLE iPhone 15 5G 256GB 6.1" Niebieski
0 zł
3499 zł - najniższa cena
Kup teraz 3499 zł
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 256GB 6.5" 120Hz Biały obłok
Smartfon APPLE iPhone Air 5G 256GB 6.5" 120Hz Biały obłok
0 zł
3899 zł - najniższa cena
Kup teraz 3899 zł
Smartfon MOTOROLA Edge 70 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Grafitowy
Smartfon MOTOROLA Edge 70 5G 12/512GB 6.67" 120Hz Grafitowy
0 zł
2199 zł - najniższa cena
Kup teraz 2199 zł
Advertisement
Galaxy S26 Ultra Ze Snapdragonem

No dobrze, ale przecież procesory to nie tylko Qualcomm. Mamy przecież także MediaTeka. Sęk w tym, że obydwie te firmy zlecają produkcję temu samemu wykonawcy. A skoro ceny poszły w górę i dla Qualcomma, to należy się obawiać, że i MediaTek ma powody, aby je podnieść. Pewne jest jedno: w 2027 rok wejdziemy z kolejnym powodem droższych smartfonów.

Image
telepolis
Qualcomm smartfony snapdragon ceny smartfonów
Źródła zdjęć: shutterstock
Źródła tekstu: Reuters