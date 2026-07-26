Sprzęt

Minimal Phone 2 to maleństwo z QWERTY i 5G

Idea „cyfrowego detoksu” jest dziś niezwykle modna, ale urządzenia mające nam w tym pomagać do tej pory często zmuszały do bolesnych kompromisów. Pierwsza generacja Minimal Phone miała rewelacyjną koncepcję, lecz jej wykonanie pozostawiało spory niedosyt. Teraz to się zmienia.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 12:34
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Minimal Phone 2 to maleństwo z QWERTY i 5G
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Był plastik–fantastik, jest ekskluzywne cacko z metalową ramką

Aby w pełni docenić tę zmianę, warto przypomnieć główne wady pierwszej wersji: mocno plastikową obudowę, brak obsługi sieci 5G, bardzo przeciętny aparat oraz irytujące powidoki (ghosting) na ekranie typu e-paper. Wszystko to skutecznie blokowało rynkowy sukces urządzenia.

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Jednak materiały opublikowane w serwisie X przez założyciela firmy, Armena Youssefiana, pokazują teraz zupełnie nowe, dojrzalsze podejście do projektowania sprzętu.

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Minimal Phone 2 (MP02) zyskuje zaokrąglone rogi i polerowaną, metalową ramkę, budząc natychmiastowe skojarzenia z kultowym iPhonem 5s (choć w nieco szerszych proporcjach). Smartfon zadebiutuje w dwóch wariantach kolorystycznych: czystym srebrze i matowej czerni, co nadaje mu zdecydowanego charakteru premium.

Tylny panel to kwintesencja celowego, przemyślanego designu: pojedynczy obiektyw aparatu ukryty bez żadnej wystającej wyspy oraz dyskretne logo marki. Zero wizualnego bałaganu, zaledwie czysty minimalizm.

No i ta piękna fizyczna QWERTY

Z przodu urządzenia powraca pełna, fizyczna klawiatura QWERTY, zauważalnie udoskonalona względem pierwowzoru, który posiadał zaledwie 35 klawiszy. Jej lekko zagłębiona konstrukcja z pewnością ucieszy osoby tęskniące za klasycznymi, biznesowymi modelami BlackBerry.

Co równie kluczowe, współzałożyciel Andre Youssefian nazwał nowość „najmniejszym na świecie telefonem 5G z fizyczną klawiaturą QWERTY”. To ostatecznie potwierdza rozwiązanie największej bolączki poprzednika – braku obsługi nowoczesnych i szybkich sieci komórkowych.

Minimal Phone 2 to maleństwo z QWERTY i 5G

Mimo wielkiego skoku wizualnego, na tym etapie warto zachować ostrożny optymizm. Producent nie ujawnił bowiem wciąż żadnej szczegółowej specyfikacji technicznej MP02, a na oficjalnej stronie firmy ruszyła dopiero wczesna lista oczekujących. Głównym sprawdzianem dla Minimal Phone 2 będzie rzeczywista płynność działania.

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telepolis
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Źródła zdjęć: Minimal Phone
Źródła tekstu: Minimal Phone, oprac. wł