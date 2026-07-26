Minimal Phone 2 to maleństwo z QWERTY i 5G

Był plastik–fantastik, jest ekskluzywne cacko z metalową ramką

Aby w pełni docenić tę zmianę, warto przypomnieć główne wady pierwszej wersji: mocno plastikową obudowę, brak obsługi sieci 5G, bardzo przeciętny aparat oraz irytujące powidoki (ghosting) na ekranie typu e-paper. Wszystko to skutecznie blokowało rynkowy sukces urządzenia.

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Jednak materiały opublikowane w serwisie X przez założyciela firmy, Armena Youssefiana, pokazują teraz zupełnie nowe, dojrzalsze podejście do projektowania sprzętu.

Minimal Phone 2 (MP02) zyskuje zaokrąglone rogi i polerowaną, metalową ramkę, budząc natychmiastowe skojarzenia z kultowym iPhonem 5s (choć w nieco szerszych proporcjach). Smartfon zadebiutuje w dwóch wariantach kolorystycznych: czystym srebrze i matowej czerni, co nadaje mu zdecydowanego charakteru premium.

Tylny panel to kwintesencja celowego, przemyślanego designu: pojedynczy obiektyw aparatu ukryty bez żadnej wystającej wyspy oraz dyskretne logo marki. Zero wizualnego bałaganu, zaledwie czysty minimalizm.

No i ta piękna fizyczna QWERTY

Z przodu urządzenia powraca pełna, fizyczna klawiatura QWERTY, zauważalnie udoskonalona względem pierwowzoru, który posiadał zaledwie 35 klawiszy. Jej lekko zagłębiona konstrukcja z pewnością ucieszy osoby tęskniące za klasycznymi, biznesowymi modelami BlackBerry.

Co równie kluczowe, współzałożyciel Andre Youssefian nazwał nowość „najmniejszym na świecie telefonem 5G z fizyczną klawiaturą QWERTY”. To ostatecznie potwierdza rozwiązanie największej bolączki poprzednika – braku obsługi nowoczesnych i szybkich sieci komórkowych.