Telefony Google Pixel nigdy nie były tanie, teraz będą droższe

To już oficjalne, potrzebujesz dodatkowej chwilówki

Shakil Barkat, wiceprezes Google ds. urządzeń i usług, oficjalnie potwierdził, że podwyżki cen są nieuniknione i obejmą szerokie portfolio sprzętowe firmy. Głównym winowajcą obecnej sytuacji są rosnące koszty produkcji, w tym bezprecedensowy – jak twierdzi Barkat – skok cen układów pamięci.

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Przedstawiciel giganta z Mountain View zaznaczył, że firma przez długi czas „chroniła” klientów przed wahaniami na rynku dostaw, jednak w obecnych warunkach „ekonomia fundamentalnie się zmieniła”.

W efekcie Google musi wprowadzić korekty cenowe, aby dostosować się do realiów rynkowych. Co istotne, zmiany te uderzą nie tylko w nadchodzące modele z linii Pixel 11, ale również w starsze, wciąż popularne urządzenia, takie jak Pixel 10a.

No dobra, to o ile drożej będzie?

Choć oficjalnych kwot jeszcze nie ujawniono, z pomocą przychodzą przedpremierowe przecieki. Sugerują one, że modele Pixel 11 Pro XL oraz składany Pixel 11 Pro Fold zdrożeją o 100 dolarów. Z kolei podstawowy Pixel 11 i wariant Pro mogą pożegnać się z bazową wersją pojemnościową 128 GB.

Tym samym kwota, którą trzeba będzie wydać na najtańszy wariant, z automatu wzrośnie o 100 dolarów (choć cena wersji 256 GB w stosunku do zeszłego roku ma się nie zmienić). Dodatkowo, w ramach optymalizacji wydatków, mniejszy model Pro rzekomo otrzyma 12 GB pamięci RAM – to spadek z 16 GB, które oferował poprzednik.

Google obiecuje, że aby nieco złagodzić cenowy cios, nadal będzie oferować atrakcyjne promocje oraz programy wymiany sprzętu (trade-in). W Polsce tych ostatnich chyba nie było, a jedynym bonusem dla serii Pro, jaki pamiętam, jest rok subskrypcji na Gemini Pro.