Jasność nie z tego świata. Ekrany wkroczyły na inny poziom

Aż 700 cd/m2!

Samsung ogłosił pierwsze panele OLED, które uzyskały najnowszy certyfikat VESA DisplayHDR True Black 1400. W praktyce oznacza to, że charakteryzują się one maksymalną jasnością rzędu 1400 cd/m2 w 10% okienku oraz 700 cd/m2 jeśli chodzi o pełnoekranową maksymalną jasność. Wszystko to przy zachowaniu poziomu czerni na pułapie zaledwie 0,0005 cd/m2.

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Ekrany te ą produkowane w technologii Tandem OLED wykorzystującej dwie warstwy organicznych diod, które są na siebie nałożone, a przez to skuteczniej przepuszczają światło, co przekłada się na wyższy stopień jasności. Jednocześnie przez wyższą efektywność świetlną są one bardziej energooszczędne, a co za tym idzie zapewniają dłuższą żywotność.

Ekrany te będą używane w wysokiej klasy laptopach, a Samsung chwali się, że ich najnowsze panele zapewniają dwukrotnie dłuższą żywotność aniżeli tradycyjny jednowarstwowy OLED.