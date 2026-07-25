Jasność nie z tego świata. Ekrany wkroczyły na inny poziom
Mamy rekord wśród telewizorów. Właśnie ogłoszono nowe ekrany OLED marki Samsung, który wyśrubowały poprzeczkę bardzo wysoko jeśli chodzi o maksymalną jasność obrazu.
Aż 700 cd/m2!
Samsung ogłosił pierwsze panele OLED, które uzyskały najnowszy certyfikat VESA DisplayHDR True Black 1400. W praktyce oznacza to, że charakteryzują się one maksymalną jasnością rzędu 1400 cd/m2 w 10% okienku oraz 700 cd/m2 jeśli chodzi o pełnoekranową maksymalną jasność. Wszystko to przy zachowaniu poziomu czerni na pułapie zaledwie 0,0005 cd/m2.
Ekrany te ą produkowane w technologii Tandem OLED wykorzystującej dwie warstwy organicznych diod, które są na siebie nałożone, a przez to skuteczniej przepuszczają światło, co przekłada się na wyższy stopień jasności. Jednocześnie przez wyższą efektywność świetlną są one bardziej energooszczędne, a co za tym idzie zapewniają dłuższą żywotność.
Ekrany te będą używane w wysokiej klasy laptopach, a Samsung chwali się, że ich najnowsze panele zapewniają dwukrotnie dłuższą żywotność aniżeli tradycyjny jednowarstwowy OLED.
Kto z tych nowych ekranów skorzysta? Jednymi z pierwszych producentów są Asus, Dell, MSI oraz potencjalnie Apple. Jeśli chodzi o tę ostatnią korporację, mógłby z tych nowych ekranów korzystać nadchodzący MacBook Ultra (z premierą pod koniec roku), a Apple mógłby dorzucić do niego obsługę przestrzeni barw BT.2020.