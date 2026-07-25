MacBook Neo 2 bez tajemnic. Najbardziej kontrowersyjna kwestia ulega zmianie

Wobec MacBooka Neo narosło sporo kontrowersji. Te opierały się głównie na dwóch filarach: za mało RAM i procesor ze smartfonu. I chociaż testy wykazały, że nie przeszkadza to mu w byciu niezwykle żwawym i dość wydajnym urządzeniem, a zastosowany procesor jest naprawdę wydajny i to, że znajduje się również w smartfonie jedynie podkreśla moc dzisiejszych iPhonów, tak 8 GB RAM, nawet jeśli dziś działa dobrze, nie brzmi jak rozwiązanie szczególnie przyszłościowe. Na szczęście następca to naprawi.

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MacBook Neo 2 ze specyfikacją

A tak przynajmniej twierdzi Mark Gurman. Wedle jego źródeł MacBook Neo 2 ma dostać układ Apple A19 Pro. Mamy tu więc wzrost wydajności o około 10-15%, co może nie brzmi jak wybitny skok, ale pod względem układu graficznego mówimy już o poprawie o 40%. Krótko mówiąc: MacBook Neo 2 będzie się nadawał do grania w równym stopniu jak starsze MacBooki Air, czyli w klasyki pogramy bez problemu. Oczywiście prawdopodobnie znowu dostaniemy procesor z jednym rdzeniem graficznym wyłączonym. Ot, Apple znowu zdecyduje się na recykling wadliwych Apple A19 Pro, jak to miało miejsce w przypadku A18 Pro.