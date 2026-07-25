Pierwsza taka Żabka w Polsce. Szalone 8 metrów kwadratowych

To pierwsza taka Żabka w kraju

Do sklepu tego nie da się wejść – to po prostu kiosk, obsługiwany bezpośrednio z okienka, jak za starych dobrych czasów świetności RUCH–u. Co przy tym istotne, nie jest to taka ekstremalnie wychudzona Żabka, tylko punkt z dostępem również do gorących posiłków z hot dogami, pizzą i frytkami na czele, jak i wyborem do mrożonych produktów, w tym lodów.