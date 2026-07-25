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Pierwsza taka Żabka w Polsce. Szalone 8 metrów kwadratowych

Sieć sklepów Żabka nie przestaje zaskakiwać. Jak nie zarządzane aplikacją bezobsługowe Żabki Nano, to kapsle będące kontrolerami do gier. A teraz TO – maleństwo w samym sercu Wrocławia.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 13:23
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Telepolis.pl
Pierwsza taka Żabka w Polsce. Szalone 8 metrów kwadratowych
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To pierwsza taka Żabka w kraju

Najmniejszy sklep w sieci Żabki ma zaledwie 8 metrów kwadratowych i szukać należy go w bezpośrednim sąsiedztwie dworca kolejowego Wrocław Główny. Placówką zarządza franczyzobiorca, który prowadzi też tradycyjną Żabkę w obrębie samego dworca.

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Do sklepu tego nie da się wejść – to po prostu kiosk, obsługiwany bezpośrednio z okienka, jak za starych dobrych czasów świetności RUCH–u. Co przy tym istotne, nie jest to taka ekstremalnie wychudzona Żabka, tylko punkt z dostępem również do gorących posiłków z hot dogami, pizzą i frytkami na czele, jak i wyborem do mrożonych produktów, w tym lodów.

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Lubię podejmować nowe wyzwania i mam doświadczenie w prowadzeniu sklepu w miejscu o dużym natężeniu ruchu. Wiem, że już teraz nowy punkt w okolicy dworca cieszy się dużym zainteresowaniem mieszkańców i turystów, jeszcze przed oficjalnym otwarciem. Choć organizacja pracy będzie odmienna od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni, to układ kiosku jest tak przemyślany, że sprzedaż będzie komfortowa zarówno dla obsługi, jak i klientów, korzystających z dworca PKP i lokalnej komunikacji miejskiej

– mówi Michał Lewandowicz, franczyzobiorca z Wrocławia

Wyposażenie punktu jest zaskakująco bogate, obejmuje bowiem piec, roller grill oraz grill elektryczny, a także ekspres do kawy z podwójną linią mleczną, więc klienci będą mogli wybierać spośród różnych wariantów aromatycznej kawy z oferty Żabka Café.

 

 

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Źródła zdjęć: Żabka
Źródła tekstu: Żabka, oprac. wł