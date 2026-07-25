ING odcina 5 mln klientów. Lepiej weź gotówkę

Odcięcie na 5 godzin

Przypominamy, że ING Bank Śląski nie będzie działał poprawnie w ten weekend przez długie 5 godzin. Nie skorzystamy z karty kredytowej, a jak ostrzega instytucja, mogą wystąpić problemy z transakcji kartami płatniczymi w bankomatach, wpłatomatach oraz terminalach płatniczych.

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Jeśli więc nie masz zapasów jedzenia czy planujesz wyjść na dłużej z domu, koniecznie zabierz ze sobą tym razem gotówkę. Elektroniczny pieniądz może tym razem nie dać rady. Tradycyjnie też nie licz na 100% dostępność transakcji internetowych, które są potwierdzane w aplikacji czy kodem SMS.

Ponadto nie będzie można:

aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać kart i nadawać kodów PIN

zamówić kart płatniczych

przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile

dodać kart z poziomu portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay)

wykonać operacji na rachunku kart kredytowych

nie będą działać pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych.