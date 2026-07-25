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ING odcina 5 mln klientów. Lepiej weź gotówkę

ING, jeden z największych banków działających w Polsce, przyszykował dla swoich klientów niemiłą niespodziankę. Lepiej szykuj gotówkę.

Dominik Krawczyk (dkraw)
DOMINIK KRAWCZYK (DKRAW) 12:38
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Telepolis.pl
ING odcina 5 mln klientów. Lepiej weź gotówkę
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Odcięcie na 5 godzin

Przypominamy, że ING Bank Śląski nie będzie działał poprawnie w ten weekend przez długie 5 godzin. Nie skorzystamy z karty kredytowej, a jak ostrzega instytucja, mogą wystąpić problemy z transakcji kartami płatniczymi w bankomatach, wpłatomatach oraz terminalach płatniczych.

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Jeśli więc nie masz zapasów jedzenia czy planujesz wyjść na dłużej z domu, koniecznie zabierz ze sobą tym razem gotówkę. Elektroniczny pieniądz może tym razem nie dać rady. Tradycyjnie też nie licz na 100% dostępność transakcji internetowych, które są potwierdzane w aplikacji czy kodem SMS.

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Ponadto nie będzie można: 

  • aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać kart i nadawać kodów PIN
  • zamówić kart płatniczych
  • przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile
  • dodać kart z poziomu portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay)
  • wykonać operacji na rachunku kart kredytowych
  • nie będą działać pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych.

Planowane prace banku odbędą się w godzinach od 0:00 do 5:00 w nocy z soboty na niedzielę (25/26 lipca). Na pocieszenie bank deklaruje, że transakcje BLIK powinny działać OK, prosi jednak, by zrobić niezbędne zakupy poza godzinami prac serwisowych.

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Źródła zdjęć: Bartłomiej Grzankowski / Telepolis.pl, wł
Źródła tekstu: ING, oprac. wł