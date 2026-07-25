ING odcina 5 mln klientów. Lepiej weź gotówkę
ING, jeden z największych banków działających w Polsce, przyszykował dla swoich klientów niemiłą niespodziankę. Lepiej szykuj gotówkę.
Odcięcie na 5 godzin
Przypominamy, że ING Bank Śląski nie będzie działał poprawnie w ten weekend przez długie 5 godzin. Nie skorzystamy z karty kredytowej, a jak ostrzega instytucja, mogą wystąpić problemy z transakcji kartami płatniczymi w bankomatach, wpłatomatach oraz terminalach płatniczych.
Jeśli więc nie masz zapasów jedzenia czy planujesz wyjść na dłużej z domu, koniecznie zabierz ze sobą tym razem gotówkę. Elektroniczny pieniądz może tym razem nie dać rady. Tradycyjnie też nie licz na 100% dostępność transakcji internetowych, które są potwierdzane w aplikacji czy kodem SMS.
Ponadto nie będzie można:
- aktywować kart, zmieniać limitów transakcyjnych, ubezpieczać kart i nadawać kodów PIN
- zamówić kart płatniczych
- przypisać kart do telefonu w aplikacji Moje ING Mobile
- dodać kart z poziomu portfeli zewnętrznych (Apple Pay, Garmin Pay i Google Pay)
- wykonać operacji na rachunku kart kredytowych
- nie będą działać pożyczki oraz procesy sprzedażowe rachunków bieżących i oszczędnościowych.
Planowane prace banku odbędą się w godzinach od 0:00 do 5:00 w nocy z soboty na niedzielę (25/26 lipca). Na pocieszenie bank deklaruje, że transakcje BLIK powinny działać OK, prosi jednak, by zrobić niezbędne zakupy poza godzinami prac serwisowych.