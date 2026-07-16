Bank Pekao znów rozdaje kasę. Taka promocja do 18 sierpnia 2026

Pekao - najlepszy prezent to własne konto i bonus

Pierwsze konto dla dziecka to niezwykle istotna decyzja, jaką podejmują rodzice. Bank Pekao zapewnia na swojej stronie internetowej, że decydując się na wybór Konta Przekorzystnego dla dziecka, możemy zyskać dodatkowe korzyści, przewidziane w aktualnej edycji promocji. Plusem jest to, że wszystkie zasady są dokładnie i czytelnie opisane w regulaminie, zamieszczonym na stronie banku. Z promocji można skorzystać do 18 sierpnia 2026, dlatego też warto się pospieszyć, aby nam nie umknęła wraz z końcem wakacji.

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W jaki sposób bank da nam to 200 złotych w prezencie?

Promocja dotyczy zarówno dzieci poniżej 6 roku życia, jak i tych powyżej 13 lat. Zasada jest prosta - im dziecko starsze, tym więcej rodzic musi wykonać czynności. Ale uspokajamy - naprawdę nie ma w tym nic skomplikowanego. Konto należy założyć do 18 sierpnia, a nagroda pojawi się na nim w październiku 2026.

200 zł dla dzieci w wieku poniżej 6 lat

Do 18 sierpnia 2026, rodzic musi założyć dziecku Konto Przekorzystne, złożyć wymagane oświadczenia i zapisać do promocji. Warunek jest taki, że na dzień 30 września 2026, na koncie musi być saldo w wysokości minimum 200 złotych. Jeśli wszystko się zgadza, do 31 października bank wypłaci nagrodę 200 zł na to samo konto.

200 zł dla dziecka w wieku od 6 do 13 lat (i powyżej)