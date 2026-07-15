Portfel Google ułatwi życie Polakom. Chodzi o weryfikację wieku

Nowe narzędzie Proof of Age, dostrzeżone w rozwojowej wersji aplikacji Portfel Google, ma umożliwić użytkownikom wykazanie, że są pełnoletni, bez konieczności wysyłania skanów dowodów osobistych czy paszportów zewnętrznym serwisom. Do tej nowości w Portfelu Google dokopał się serwis Android Authority, analizując kod apki w wersji 26.27.941270914.

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screen: Android Authority

Proof of Age w Portfelu Google ma przesyłać jedynie zerojedynkową informację o spełnieniu kryterium wiekowego, ukrywając przed platformami internetowymi wszelkie inne szczegóły, w tym dokładną datę urodzenia czy nazwisko. Zapewni to anonimowość, ale potwierdzi, że użytkownik jest pełnoletni.

Portfel Google jak EUDI Wallet

Prace nad podobnymi systemami trwają już w Unii Europejskiej, a także w Polsce. Komisja Europejska rekomenduje państwom członkowskim wdrożenie jednolitego narzędzia do weryfikacji wieku w internecie, które docelowo ma stać się częścią Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej, czyli EUDI Wallet.

Europejski portfel tożsamości cyfrowej EUDI Wallet pozwoli na elektroniczne potwierdzanie tożsamości oraz przechowywanie i okazywanie dokumentów w wersji elektronicznej w całej Unii Europejskiej. W Polsce będzie on działał jako część aplikacji mObywatel. Zgodnie z przyjętymi założeniami udostępnienie portfela przez kraje Unii Europejskiej powinno nastąpić z końcem 2026 r.

Choć funkcja potwierdzania tożsamości za pomocą cyfrowych portfeli (dostępna np. w mObywatelu) nie jest niczym nowym i kontrowersyjnym, kwestia potwierdzania wieku budzi już więcej emocji. Polski rząd planuje wdrożyć system, który ma chronić nieletnich przed dostępem do stron pornograficznych. Procedowana przez Ministerstwo Cyfryzacji ustawa nałoży na platformy z treściami dla dorosłych obowiązek potwierdzenia, że użytkownik jest pełnoletni. To jednak budzi obawy, że wprowadzony mechanizm weryfikacji wieku oznaczać będzie utratę prywatności użytkowników sieci.