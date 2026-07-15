Portfel Google ułatwi życie Polakom. Chodzi o weryfikację wieku
Google przygotowuje się do wdrożenia ważnej nowości w aplikacji Portfel, która może całkowicie odmienić sposób, w jaki potwierdzamy swoją tożsamość w sieci. Mowa o funkcji bezpiecznej weryfikacji wieku bez konieczności udostępniania wrażliwych dokumentów tożsamości.
Nowe narzędzie Proof of Age, dostrzeżone w rozwojowej wersji aplikacji Portfel Google, ma umożliwić użytkownikom wykazanie, że są pełnoletni, bez konieczności wysyłania skanów dowodów osobistych czy paszportów zewnętrznym serwisom. Do tej nowości w Portfelu Google dokopał się serwis Android Authority, analizując kod apki w wersji 26.27.941270914.
Proof of Age w Portfelu Google ma przesyłać jedynie zerojedynkową informację o spełnieniu kryterium wiekowego, ukrywając przed platformami internetowymi wszelkie inne szczegóły, w tym dokładną datę urodzenia czy nazwisko. Zapewni to anonimowość, ale potwierdzi, że użytkownik jest pełnoletni.
Portfel Google jak EUDI Wallet
Prace nad podobnymi systemami trwają już w Unii Europejskiej, a także w Polsce. Komisja Europejska rekomenduje państwom członkowskim wdrożenie jednolitego narzędzia do weryfikacji wieku w internecie, które docelowo ma stać się częścią Europejskiego Portfela Tożsamości Cyfrowej, czyli EUDI Wallet.
Europejski portfel tożsamości cyfrowej EUDI Wallet pozwoli na elektroniczne potwierdzanie tożsamości oraz przechowywanie i okazywanie dokumentów w wersji elektronicznej w całej Unii Europejskiej. W Polsce będzie on działał jako część aplikacji mObywatel. Zgodnie z przyjętymi założeniami udostępnienie portfela przez kraje Unii Europejskiej powinno nastąpić z końcem 2026 r.
Choć funkcja potwierdzania tożsamości za pomocą cyfrowych portfeli (dostępna np. w mObywatelu) nie jest niczym nowym i kontrowersyjnym, kwestia potwierdzania wieku budzi już więcej emocji. Polski rząd planuje wdrożyć system, który ma chronić nieletnich przed dostępem do stron pornograficznych. Procedowana przez Ministerstwo Cyfryzacji ustawa nałoży na platformy z treściami dla dorosłych obowiązek potwierdzenia, że użytkownik jest pełnoletni. To jednak budzi obawy, że wprowadzony mechanizm weryfikacji wieku oznaczać będzie utratę prywatności użytkowników sieci.
Rząd się broni, że nie narzuca żadnego konkretnego narzędzia, a jedynym kryterium jest skuteczne potwierdzenie wieku, bez udostępniania innych danych. Nowa funkcja Proof of Age w Portfelu Google może więc stać się jeszcze jednym takim narzędziem, stosowanym obok rozwiązania europejskiego.